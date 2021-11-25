CLV coin nedir?

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CLV, Clover Finance'in yerel hizmet simgesidir ve aşağıdaki işlevlerde kullanılır:

Yönetişim: CLV token sahipleri ağ yönetişim kararlarına oy verebilir.

İşlem Ücretleri: Kullanıcılar, ağ işlemleri için CLV jetonlarına ihtiyaç duyacaktır. Diğer adresler adına ücret ödeme ve "Relayer" olarak hareket etme seçeneği vardır.

Ağ Uzlaşması: Kullanıcılar, bir doğrulayıcı düğümü çalıştırarak veya bir aday doğrulayıcı (aday PoS) aracılığıyla CLV belirteçlerini stake edebilirler. Bu, kullanıcıların ağ konsensüsüne katılmalarını sağlar. Doğrulayıcı düğüm hatalı davranırsa, stake edilen belirteçlerin kesilebileceğini unutmayın.