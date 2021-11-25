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CLV coin nedir?

#CLV Coin#CLV Coin Nedir
CLV coin nedir

Clover Finance, zincirler arası uyumluluğa odaklanan bir altyapı platformudur ve geliştiricilerin Ethereum ile Polkadot arasında DeFi dApp'leri arasında köprü kurmasını sağlar. Blok zinciri birlikte çalışabilirliğini sağlamak için uyum içinde çalışan bir depolama katmanı, akıllı sözleşme katmanı, DeFi protokol katmanı ve harici dApp katmanı içerir.

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CLV, Clover Finance'in yerel hizmet simgesidir ve aşağıdaki işlevlerde kullanılır:

Yönetişim: CLV token sahipleri ağ yönetişim kararlarına oy verebilir.

İşlem Ücretleri: Kullanıcılar, ağ işlemleri için CLV jetonlarına ihtiyaç duyacaktır. Diğer adresler adına ücret ödeme ve "Relayer" olarak hareket etme seçeneği vardır.

Ağ Uzlaşması: Kullanıcılar, bir doğrulayıcı düğümü çalıştırarak veya bir aday doğrulayıcı (aday PoS) aracılığıyla CLV belirteçlerini stake edebilirler. Bu, kullanıcıların ağ konsensüsüne katılmalarını sağlar. Doğrulayıcı düğüm hatalı davranırsa, stake edilen belirteçlerin kesilebileceğini unutmayın.

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