Clubhouse nedir ve nasıl kullanılır? Clubhouse uygulaması davetiye ile sesli iletişim sağlıyor.. Şaşırtan gelişme

Şu an için sadece İOS kullanıcıları tarafından kullanılabilen Clubhouse, sosyal medya uygulamaları arasından farklı niteliği sayesinde sıyrılmayı başardı. Sesli konuşma odaları aracılığıyla iletişim kurmayı mümkün kılan Clubhouse, davetiye ile üye kabul ediyor. Davetiye kodu olan kişiler, Clubhouse ağına katılarak sohbet etme imkanına sahip olabiliyor. Clubhouse'ın ilerleyen süreçte Android platformuna da gelmesi bekleniyor.

Facebook, Twitter ve Instagram'dan farklı olarak, kullanıcıların yalnızca ses yoluyla iletişim kurmasını sağlıyor. Kullanıcılar kurulan sohbet odalarında birbirileriyle sesli mesajlar aracılığıyla iletişime geçebiliyor. Ancak uygulamada konuşulanlar kalıcı değil, yani sonradan tekrar dinleme şansın yok.



CLUBHOUSE’A GİRİŞ NASIL YAPILIR?



Clubhouse, diğer sosyal medya uygulamalarının aksine davetiye sistemiyle üyelerini belirliyor. Bunun için daha öncesinde üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi gerekiyor. Davetiyesiz ve telefon numarasıyla kayıt olmak isteyenler, bekleme listesine alınıyor. Eğer sıra gelirse üye olarak Clubhouse’a giriş yapabiliyor.

ELON MUSK, CLUBHOUSE UYGULAMASINA GİRDİ, AÇIKLAMALARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk, son günlerde hızla popüler bir hale gelen Clubhouse uygulamasına girerek sıradışı açıklamalarda bulundu. Musk, kafatasındaki implant sayesinde video oyunu oynayabilen bir maymunu olduğunu açıkladı.

Musk, 2016 yılında kurduğu Neuralink projesi kapsamında 2020 yılında önemli bir duyuru yapmış ve insan beyni ile bilgisayarı bir araya getiren özel bir çip tanıtmıştı. Saç telinden de ince kablolarla beyne implant edilen Neuralink, anestezi uygulanmadan minik bir operasyonla kullanıcıya takılabilirken, çipin takılmasıyla birlikte beyindeki sinyaller bu çipe iletiliyor ve diğer elektronik cihazların anlayabileceği, algılayabileceği bir sinyale dönüştürüyor.

Bu sayede eyleme geçmemiş düşünceler beyin sinyallerine dönüşürken, bu sinyaller de doğrudan takılan bu çipe aktarılıyor.

Neuralink projesinin deneklerinden biri de domuz olmuştu. Geçen yıl yapılan yayında çipin takıldığı domuzun beyninin sinyalleri ekrana aktarıldı ve bu sinyaller takip edildi. Sonrasında çipin domuzdan çıkarılmasıyla domuzda herhangi bir davranış değişikliğinin olmadığı görüldü.

MAYMUNU BEYİN DALGALARIYLA VİDEO OYUNU OYNUYOR

Musk, Clubhouse uygulamasında bir oturuma katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Neuralink projesinin geldiğini son noktayı anlattı. Musk, maymunun kafatasına takılan özel çip sayesinde video oyunlarını oynayabildiğini iddia etti ve maymunun oyun oynamak için beyin sinyallerini kullanabildiğine dikkat çekti.

Musk'a göre maymun halinden gayet memnun ve onun bu çabası 'beyin teknolojileri' için önemli bir dönüm noktası.

Ancak Musk'ın açıklamaları bununla sınırlı değil. İnsanları 5.5 sene içerisinde Mars'a götüreceğini dile getiren Musk, bu konuda hayli iddialı. Ancak Starship adlı roketin hala baştan sona başarılı bir uçuş testi tamamlayamadığını düşündüğümüzde 5.5 sene oldukça yakın bir tarih gibi duruyor.

MUSK’IN ÇİPİNDEN KORKMALI MIYIZ?

Davranışa geçmeyen düşünceler analiz edilebildiğinden bu verilerin üçüncü kişilerin eline geçme ihtimali, her düşüncenin kayıt altına alınması gibi bir durum olabilir.

Domuz üzerinde yapılan testlerde sorun görülmese de insan üzerinde yapılan operasyonda yan etkisinin olabilme ihtimali bulunuyor.

Beyin ile bilgisayar arasındaki bağlantının ters yönde yapılabilme olasılığı bulunuyor.

Böylece beyne uzaktan müdahaleyi yani beynin ‘hack’lenmesi ortaya çıkarabilir.

İŞLEM NASIL YAPILIYOR?

Operasyonu Neuralink ameliyat robotu gerçekleştirecek.

Kafa derisinin küçük bir bölümünü kaldırarak çipi yerleştirecek.

Çipin saç telinden de ince olan elektrotları beyne implant edilecek.

Son olarak kafa derisi tekrar yerine dikilecek.

Operasyon sırasında bireye anestezi uygulanmasına gerek olmayacak

Çipin takılma işlemi kısa sürede tamamlanabilecek

BU ÇİP NE İŞE YARIYOR?

Sıcaklık ve basınç gibi pek çok veriyi ölçebilecek.

Tesla araçların otomatik pilotunu kontrol etmek için kullanılabilecek.

Gelecekte insanların beyin sinyalleriyle oyun oynayabilmesi mümkün olacak.

Fiziksel engeli olanlar herhangi bir akıllı protezi, kablosuz olarak düşünceleriyle kontrol edebilecek.

Gelecekte düşünce gücüyle pek çok cihaz kontrol edilebilecek.

Zihinsel engelliler ve alzheimer hastalarının hayatını kolaylaştıracak.

Omurga yaralanmalarında meydana gelebilecek sorunları çözebilecek.

Hafıza kaybı problemini ortadan kaldırabilecek.

Görme engelli bireylerin arttırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin de desteğiyle gerçek dünyayı keşfedebilmesini sağlayacak.

Yapay zeka teknolojisinin gelişimi hızlanacak.