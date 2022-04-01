Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERTeknoloji Haberleri

“Cloud Ankara 2022" etkinliği gerçekleştirildi

#Cloud#Bulut#Teknoloji
“Cloud Ankara 2022 etkinliği gerçekleştirildi

"Cloud Ankara 2022" etkinliği geçtiğimiz günlerde, Ankara’da BTK binasında gerçekleştirildi. “Kamuda Cloud Sistemlerine Yeni Bir Perspektif” ana teması ile düzenlenen etkinlik kapsamında bulut bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve buna bağlı olarak sektörün değişimi geniş kapsamlı olarak masaya yatırıldı. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın ve Bulutistan CEO’su Begim Başlıgil katıldı.

Haberin Devamı

Açılış konuşmasını T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yaptığı etkinlikte, Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasına büyük önem verilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Türkiye’de bulut ekosistemi, kamuda bulut uygulama yaklaşımları, kamuda örnek bulut uygulamaları ve kamuda bulut güvenliği konularının konuşulduğu etkinlik dikkat çekti. 

Etkinlikte bulut teknolojisi kullanımında devlet eliyle ortak bir strateji oluşturulması, kamunun buluta geçişiyle ilgili uluslararası uygulamalar ve Türkiye’deki uygulamaların incelenmesi öncelikli tartışılan konular oldu. Bu başlıklar paralelinde bir strateji planı oluşturularak buradan çıkacak karar doğrultusunda hareket edilmesi, ilgili süreçte yerli şirketlerle iş birliği geliştirilmesi, bulut teknolojisinin sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi için insan kaynağı yatırımları yapılması gibi önemli diğer konular da sektör liderleri ve uzmanları tarafınca detaylıca konuşuldu. 

Haberin Devamı

Etkinlikte EBA, e-Nabız, HES ve e-Beyanname gibi kamudaki dijital dönüşüm projelerinden örnekler veren şirketin CEO’su Begim Başlıgil, “Günümüzde bulut bilişim teknolojilerinin gelişmesi, büyük verilerin internet üzerinde depolanabilirliğini ve bu verilerin erişilebilirliğini olanaklı hale getiriyor. Bu durum her geçen gün bu teknolojiye olan talebi sektörde katlanarak artırıyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cloud#Bulut#Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!

Ben neden buradayım Bruce Willis hakkında şok iddialar Anlatılanlar yürek burktu...

'Ben neden buradayım?' Bruce Willis hakkında şok iddialar! Anlatılanlar yürek burktu...

#Bruce Willis
Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Ben neden buradayım Bruce Willis hakkında şok iddialar Anlatılanlar yürek burktu...

'Ben neden buradayım?' Bruce Willis hakkında şok iddialar! Anlatılanlar yürek burktu...

 #Bruce Willis
Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı