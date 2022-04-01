“Cloud Ankara 2022" etkinliği gerçekleştirildi

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Açılış konuşmasını T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yaptığı etkinlikte, Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasına büyük önem verilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Türkiye’de bulut ekosistemi, kamuda bulut uygulama yaklaşımları, kamuda örnek bulut uygulamaları ve kamuda bulut güvenliği konularının konuşulduğu etkinlik dikkat çekti.

Etkinlikte bulut teknolojisi kullanımında devlet eliyle ortak bir strateji oluşturulması, kamunun buluta geçişiyle ilgili uluslararası uygulamalar ve Türkiye’deki uygulamaların incelenmesi öncelikli tartışılan konular oldu. Bu başlıklar paralelinde bir strateji planı oluşturularak buradan çıkacak karar doğrultusunda hareket edilmesi, ilgili süreçte yerli şirketlerle iş birliği geliştirilmesi, bulut teknolojisinin sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi için insan kaynağı yatırımları yapılması gibi önemli diğer konular da sektör liderleri ve uzmanları tarafınca detaylıca konuşuldu.

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Etkinlikte EBA, e-Nabız, HES ve e-Beyanname gibi kamudaki dijital dönüşüm projelerinden örnekler veren şirketin CEO’su Begim Başlıgil, “Günümüzde bulut bilişim teknolojilerinin gelişmesi, büyük verilerin internet üzerinde depolanabilirliğini ve bu verilerin erişilebilirliğini olanaklı hale getiriyor. Bu durum her geçen gün bu teknolojiye olan talebi sektörde katlanarak artırıyor.”