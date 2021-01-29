Civilization VI için yeni güncelleme yayında

Vietnam & Kublai Khan Pack, yeni bir lider ve medeniyet, Çin ve Moğolistan için yeni bir alternatif lider olarak Kublai Khan, yeni bir oyun modu ve yeni bir bölge - Koru ve Sığınak'ta iki yeni bina içeren Preserve’i beraberinde getiriyor.

Yeni oyun modu, ekonomik bir imparatorluk kurmanıza ve madeni para havuzlarında yüzme fantezilerinizi yaşamanıza olanak tanıyan Monopolies & Corporation olarak adlandırıldı. Yeni oyun modu ile, yinelenen kaynaklar etrafında bütün bir Endüstri yaratabileceksiniz.



Endüstriler, ana şehirlerine güçlü güçlendirmeler ve düzenli olarak Great Merchant puanları sağlıyor; daha fazla toplamaya devam ederseniz, bir endüstriyi bir şirkete yükseltebilirsiniz. Şirketleriniz, Borsa ve Liman binalarına yerleştirilmiş ürünler oluşturmanıza izin veriyor. Lüks bir kaynağın küresel arzına hakim olmayı başarırsanız, muazzam miktarda altın ve Turizm üreten bir Tekel yaratabilirsiniz.

Vietnam & Kublai Khan Pack oynayabilmek için Civilization VI gerekiyor ve Civilization VI – New Frontier Pass sahibi olan ya da bireysel olarak paketi satın alan herkes oyuna erişebiliyor.