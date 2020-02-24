Çinli Realme X50 Pro, fiyatıyla şaşırtacak

Realme, 5G teknolojisini destekleyen yeni telefonu Realme X50 için geri saymayı sürdürüyor. Şirketin üst düzey telefonlarından biri olması beklenen Realme X50, Qualcomm'un Snapdragon 865 5G işlemcisinden güç alacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama hafızasıyla birlikte kutusundan çıkması beklenen cihaz, aynı zamanda Android 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor.



AnTuTu puanı ile de dikkat çeken ve 574.985 puan alarak rakiplerini zorlayacağının sinyallerini veren Realme X50'nin dikkat çeken bir diğer tarafı ise fiyat etiketi olacak. Cihaz üst seviye bir telefon olduğundan 680 dolarlık bir fiyatla gelecek.



İlerleyen günlerde resmi duyurusu yapılacak olan Realme X50'yle ilgili bugüne dek tek paylaşılan görüntü ise yukarıdaki tanıtım afişi...



