MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriÇinli Realme X50 Pro, fiyatıyla şaşırtacak
GeriTeknoloji Çinli Realme X50 Pro, fiyatıyla şaşırtacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 24.02.2020 - 09:22,Son Güncelleme:/

Çinli Realme X50 Pro, fiyatıyla şaşırtacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çinli Realme X50 Pro, fiyatıyla şaşırtacak
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de telefon pazarına giren ve fiyat/performans telefonlarıyla dikkat çeken Çin merkezli Realme, yeni bir telefonun üzerinde çalışıyor. Realme X50 Pro adını taşıyan bu özel telefonun fiyatı ise kullanıcıları biraz şaşırtacak.

Realme, 5G teknolojisini destekleyen yeni telefonu Realme X50 için geri saymayı sürdürüyor. Şirketin üst düzey telefonlarından biri olması beklenen Realme X50, Qualcomm'un Snapdragon 865 5G işlemcisinden güç alacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama hafızasıyla birlikte kutusundan çıkması beklenen cihaz, aynı zamanda Android 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor.

AnTuTu puanı ile de dikkat çeken ve 574.985 puan alarak rakiplerini zorlayacağının sinyallerini veren Realme X50'nin dikkat çeken bir diğer tarafı ise fiyat etiketi olacak. Cihaz üst seviye bir telefon olduğundan 680 dolarlık bir fiyatla gelecek. 

Çinli Realme X50 Pro, fiyatıyla şaşırtacak

İlerleyen günlerde resmi duyurusu yapılacak olan Realme X50'yle ilgili bugüne dek tek paylaşılan görüntü ise yukarıdaki tanıtım afişi...

ViewSonic monitör incelemesi Oyun monitorleriyle yakından tanınan bir isim olan ViewSonic’in yeni monitorü VX2758-C-mh Doom oynadık.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle