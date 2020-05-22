YapÄ±lan iÅŸ birliÄŸi ile birlikte dijital ortama taÅŸÄ±mak isteyen iÅŸletmeler, herhangi bir websitesi sahibi olmadan ya da e-ticaret altyapÄ±sÄ± kurmadan, Ã¼rÃ¼n veya hizmetlerini doÄŸrudan WhatsApp ve benzeri onlarca sohbet uygulamasÄ± Ã¼zerinden satÄ±ÅŸa sunabiliyor. TÃ¼keticiler de herhangi bir uygulama indirmeden ve Ã¼yelik oluÅŸturmaya gerek kalmadan, sadece sohbet uygulamasÄ± Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸlerini hÄ±zlÄ± ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde tamamlayabiliyor.Â

Projede, MindBehind sohbet Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸ platformu, Mastercard Ã¶deme Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ Masterpass altyapÄ±sÄ±nÄ± sunarken, QNB Finansbank ise sanal pos hizmetiyle fizikselden dijitale dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§erisinde olan kÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸletmelere destek veriyor.Â Mastercardâ€™Ä±n sunduÄŸu Masterpass dijital Ã¶deme Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ sayesinde, kart bilgileri bankacÄ±lÄ±k sistemine kayÄ±tlÄ± telefon numarasÄ±na iletilen tek kullanÄ±mlÄ±k ÅŸifre ile bir kereye mahsus gÃ¼venli bir ÅŸekilde kaydedildikten sonra, tÃ¼m Masterpass Ã¼ye iÅŸyerlerinde gerÃ§ekleÅŸecek alÄ±ÅŸveriÅŸlerde Ã¶deme adÄ±mÄ± kolay, hÄ±zlÄ± ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde tek tÄ±kla tamamlanabiliyor.Â



Sohbet uygulamalarÄ± Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸ ve Ã¶deme Ã¶zelliÄŸine eriÅŸmek isteyen firmalarÄ±n ise QNB Finansbank Ã¼ye iÅŸyeri olmasÄ± ve MindBehind platformunu kullanmalarÄ±Â yeterli.Â