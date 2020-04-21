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Teknoloji
Haber Giriş: 21.04.2020 - 12:02,Son Güncelleme:

Çevrim içi seminerler bugün PARDUS ile devam ediyor

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Çevrim içi seminerler bugün PARDUS ile devam ediyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun çevrim içi seminerlerinin bugünkü programı Twitter hesabından paylaştı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Çevrim içi seminerlerimiz bugün PARDUS ile devam ediyor. TÜBİTAK'ın açık kaynak olarak geliştirdiği PARDUS; pek çok belediyede, hastanede ve çeşitli kamu kuruluşlarında aktif olarak kullanılıyor. PARDUS’u öğrencilerimize tanıtmak ve özel sektörde de yaygınlaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de açık kaynak ve açık kaynakla kesişen konularda giriş seviyesinde bilgi vermek, ilgi uyandırmak, bu konuda farkındalık yaratmak ve açık kaynak geliştirici ekosistemine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek seminerler hakkında detaylı bilgilere //acikseminer.com adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

İşte bugünkü program:

Çevrim içi seminerler bugün PARDUS ile devam ediyor



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