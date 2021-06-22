Cepteteb indir - Teb nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Teb uygulaması

Cepteteb uygulaması ilk kez piyasaya 2008 yılında sunulmuştur. Türk ekonomi bankası tarafından dijital bankacılık için oluşturulmuş bir mobil uygulamadır. Uygulamada hem Türkçe hem de İngilizce dil desteği bulunmaktadır. Cepteteb uygulamasını apk olarak da indirme şansınız vardır. Ücretsiz bir şekilde bu mobil uygulamayı indirerek bütün dijital bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Cepteteb Nedir ve Ne İşe Yarar?

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından dijital bankacılık işlemleri için kullanılan bir mobil uygulamadır. Bu uygulama sayesinde hesap bakiyenizi kontrol edebilir, dijital bankacılık ile ilgili bütün işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Cepteteb uygulaması ile birlikte temassız bir şekilde ödeme yapabilir, dilerseniz döviz alım satım işlemleri de yapabilirsiniz. Cepteteb hem IOS hem de Android tarafından desteklenmektedir.

Cepteteb Nasıl İndirilir?

Cepteteb mobil uygulamasını internet üzerinden indirebilirsiniz. Bunun için google play store ya da app store uygulamalarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Öncelikle bu uygulamalardan Cepteteb uygulamasını indirmek için mutlaka bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyelik oluşturduktan sonra burada yer alan arama yerine gelerek Cepteteb yazın. Çıkan ilk uygulama sayfasına tıklayarak yükle ya da indir seçeneğine tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz.

Cepteteb IOS App Store İndirme Linki

Cepteteb IOS üzerinden indirmek için aşağıdaki linke tıklayın;

" https://apps.apple.com/tr/app/cepteteb/id353385550 "

CEPTETEB IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Cepteteb Android Google Play İndirme Linki

Cepteteb google play indirme linki aşağıda yer almaktadır;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teb&hl=tr&gl=US "

CEPTETEB ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Cepteteb Nasıl Yüklenir?

Cepteteb uygulamasını yüklemek için indirme linklerini tercih etmek mümkündür. Cepteteb mobil uygulaması play storedan da indirebilirsiniz. Play store uygulamasına girerek arama butonuna gelin. Arama butonunda Cepteteb aratmasını yaparak uygulamayı yükleyebilirsiniz.

Cepteteb Nasıl Kullanılır?

Cepteteb oyunu kullanımı son derecede kolaydır. Öncelikle sol üst köşede yer alan menüye tıklayın. Burada finansal durum hesaplarım gibi butonlar yer alacaktır. Finansal duruma tıklayarak mevcut olan paranızı görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda hesaplarım kısmında da yer alan butonda bütün cepteteb hesaplarınızı görüntüleyebilirsiniz. Varsa eğer kredi kartınız da yine bu yerde gözükmektedir. Hesaplarımın altında da para transferleri gözükmektedir. Para transferleri başka birine para göndermenizi sağlar. Burada hem havale hem de eft seçenekleri vardır.

Cepteteb hesabınız ile birlikte hem EFT hem de havale seçeneklerini kullanarak para transferi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Devamlı olarak para gönderiyorsanız da göndericinin bilgilerini yine bu menüden kaydedebilirsiniz. Menüde bulunan bir diğer buton ise ödemelerim seçeneğidir. Ödemelerime tıklayarak dilerseniz fatura ödeme işlemlerini de bu menüden gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme talimatını yine bu menü üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Cepteteb'in Özellikleri Neler? Cepteteb İncelemesi

- Hem Android hem de IOS üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

- Bu mobil uygulamadan hem vadeli hem de vadesiz olarak hesap açabilirsiniz.

- Başka hesaba TL transferi ya da başka hesabın kredi kartını borcunu ödeyebilirsiniz.

- Güncel olarak döviz kurunu takip edebilirsiniz.

- Cepteteb kredi kartınıza ait olan borcunuzu da ödeyebilirsiniz.

Cepteteb Nasıl Silinir?

Cepteteb mobil uygulamasının üzerine basılı tutun. Daha sonra burada bir çarpı işareti çıkacaktır. Çarpı işaretine tıklayarak uygulamayı hızlı bir şekilde kaldırabileceksiniz. Dilerseniz market uygulamasında da cepteteb uygulamasını bularak buradan da kaldırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.