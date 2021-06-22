Candy Crush Saga indir - Candy Crush Saga nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm şeker patlatma oyunu

Candy Crush Saga, cep telefonlarında en fazla oynanan oyunlar arasında yer almaktadır. Renkli şekerleri patlatarak oynanan bir oyun olarak bilinen Candy Crush Saga, son derece popüler bir oyun olarak ifade edilebilir. İlerlemeli olarak oynanmakta olan oyunu hem android hem de ios işletim sistemine sahip olan telefonlara kolaylıkla indirerek oynayabilirsiniz.

Candy Crush Saga Nedir ve Nasıl Oynanır?

Candy Crush Saga yaygın olarak oynanmakta olan bir şeker patlatma oyunu olarak bilinmektedir. Aynı renge sahip olan en az üç şekerin yan yana getirilmesi ve şekerlerin patlatılması ile oynanan bir oyun olarak ifade edilebilir. Candy Crush Saga aynı zamanda üçlü eşleştirme oyunu olarak da bilinmektedir.

Candy Crush Saga Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Candy Crush Saga, cep telefonlarına indirilen ve sonrasında kurulum gerektirmeden kolay bir şekilde oynanabilen bir oyun olarak bilinmektedir. Candy Crush Saga, indirmek için App Store veya Google Play Store uygulamasını kullanmayı tercih edebilirsiniz. Arama yerine Candy Crush Saga yazdıktan sonra yükle butonuna basılması gerekir. Sonrasında ise yüklemesi tamamlanarak oyun telefonunuza indikten sonra oynamaya başlayabilirsiniz.

Candy Crush Saga iOS App Store İndirme Linki

Apple telefon kullanıcıları ios işletim sistemi kullanmaktadır. İos işletim sistemine sahip olan telefonlarda ise App Store uygulamasına girerek Candy Crush Saga oyununu indirebilirsiniz. Üstelik https://apps.apple.com/us/app/candy-crush-saga/id553834731 linkine tıklayarak da ücretsiz olarak Candy Crush Saga indirebilirsiniz.

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Candy Crush Saga Android Google Play İndirme Linki

Android işletim sistemine sahip cihazları kullanan kişilerin ise Candy Crush oyununu Google Play Store üzerinden indirmeleri mümkündür. Aynı zamanda https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.candycrushsaga linki üzerinden de Candy Crush Saga oyununu kolay bir şekilde indirebilirsiniz.

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Candy Crush Saga Oynama Tüyoları ve İpuçları

Candy crush saga kolaydan zora doğru ilerleyen bir eşleştirme oyunudur. İlk seviyelerde zorlanmadan geçerken sonradan ise bölümleri geçmek için zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Bu yüzden de bölümleri geçmek için değişik stratejiler uygulamanız gerekebilir. Candy Crush Saga oyununu oynarken şekerleri rastgele patlatmak yerine stratejik hamleler kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bir oyunu geçebilmek için yan yana getirebileceğiniz en fazla şekeri bir araya getirmelisiniz. Beşli ve dörtlü şekerleri birleştirerek oluşturduğunuz özel şekerleri birbirleri ile çarpıştırarak da kolaylık sağlayabilirsiniz.

Candy Crush Saga Özelikleri ve İncelemesi

Candy Crush Saga oyunu facebook üzerinden de oynanabilen bir oyun olarak ifade edilebilir. Eğer facebook hesabınız ile telefonunuza indirdiğiniz Candy Crush Saga oyununu birbirine bağlarsanız başka cihazlar üzerinden oyuna giriş yapabilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Üstelik uyguma silindiği zaman tekrar yüklediğiniz de kaldığınız seviyeden devam edebilirsiniz.

Candy Crush Saga, aynı şekerlerin en az üçlü olacak şekilde yan yana getirilerek patlatılması ile oynanan ve ilerleyen seviyelerde yukarıdaki meyveleri düşürmek için hamleler yapmanızı gerektiren bir oyundur. Aynı zamanda şekerlerin üzerinde bulunan jöleleri de patlatmanız istenmektedir. Tüm görevleri başarılı bir şekilde tamamladığınız takdir de ise bir sonraki seviyeye geçmek için hak kazanırsınız. Üç defa başarısız olduğunuz takdirde ise canınızın tekrar dolmasını beklemeniz gerekir.