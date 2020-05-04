Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonu başlıyor

Yeni sezonla birlikte oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler ise şu şekilde;

*Bir Zamanlar Rust’ta Savaş Bileti (Battle Pass),

*Ghost için kovboy ve Seraph için Desperada kıyafetleri,

*Outlaw keskin nişancı tüfeği ve Wild West MSMC dahil yeni silahlar,

*Ücretsiz savaş biletinde yeni operator yeteneği; Annihilator (Black Ops 4'ten),

Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası 30 Nisan’da başlıyor.



Üç yeni çok oyunculu oyun modu

*Kill Confirmed

*Capture The Flag

*1v1 Duel

İki yeni çok oyunculu harita: Rust ve Saloon,

Gold Rush ve Rust the Dust dahil yeni etkinlikler,

Mağazadan ulaşılabilir yeni ürünler,

Çeşitli kullanıcı arayüzü güncellemeleri, silah dengesi ve oyun optimizasyonları.