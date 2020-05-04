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Teknoloji
Haber Giriş: 04.05.2020 - 07:37,Son Güncelleme:

Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonu başlıyor

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Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonu başlıyor
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Call of Duty: Mobile’ın vahşi batı temalı 6. Sezonu olan ‘’Bir Zamanlar Rust'da’’ (Once Upon a Time in Rust) güncellemesi Android ve iOS üzerinden artık erişilebilir durumda.

Yeni sezonla birlikte oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler ise şu şekilde; 

*Bir Zamanlar Rust’ta Savaş Bileti (Battle Pass),

*Ghost için kovboy ve Seraph için Desperada kıyafetleri,

*Outlaw keskin nişancı tüfeği ve Wild West MSMC dahil yeni silahlar,

*Ücretsiz savaş biletinde yeni operator yeteneği; Annihilator (Black Ops 4'ten), 

Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası 30 Nisan’da başlıyor. 

Call of Duty: Mobileın yeni sezonu başlıyor

Üç yeni çok oyunculu oyun modu

*Kill Confirmed

*Capture The Flag

*1v1 Duel 

İki yeni çok oyunculu harita: Rust ve Saloon,

Gold Rush ve Rust the Dust dahil yeni etkinlikler, 

Mağazadan ulaşılabilir yeni ürünler,

Çeşitli kullanıcı arayüzü güncellemeleri, silah dengesi ve oyun optimizasyonları.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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