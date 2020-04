Call of Duty: Mobile World Championship 2020 turnuvası başlıyor

Merakla beklenen Call of Duty: Mobile turnuvasını düzenleyecek olmaktan heyecan duyduklarını ifade eden Activision Mobil Başkan Yardımcısı Chris Plummer, şunları söyledi: "Oyuncuların favorisi Ranked Play'deki en son gelişme olan bu turnuva formatı, Call of Duty: Mobile oyuncularına dünyanın her yerinden oyunculara karşı mücadele ederek para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor."

İşbirliği kapsamında, Sony'nin Xperia 1 II (Mark two) modeli Call of Duty: Mobile oyunu için optimize edildi.

Dünyanın birçok ülkesinde 30 Nisan'da başlayacak turnuvanın kuralları ve Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası hakkında daha fazla bilgi için callofduty.com/mobile/esports adresine göz atılabilir.

Call of Duty: Mobile, Modern Warfare serisi ve Black Ops evreni dahil olmak üzere Call of Duty serilerinin tamamından, oyuncuların favori harita, mod, silah ve karakterlerini tek ve eksiksiz şekilde mobil pakette sunan bir son sürüm first-person aksiyon deneyimi. Tencent Games bünyesindeki ödüllü TiMi Studios tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayımlanan Call of Duty: Mobile, piyasaya sürüldüğü 2019 yılından bu yana 150 milyon adetten fazla indirildi. Call of Duty: Mobile, Android ve iOS cihazlarda ücretsiz oynanabilen bir oyun.