Call of Duty: Black Ops Cold War için yeni video yayınlandı

GeForce RTX 3090 üzerinde DLSS ile 4K çözünürlükte, Ultra Ayarlarda çekilen ilk videoda, güneş / yerel ışık kaynaklarından gelen ışın izlemeli gölgeleri ve çevresel perdelemeyi gösteren özelliğin açık ve kapalı durumdaki çevreyi ortaya koyuyor. Call of Duty: Black Ops Cold War, daha sürükleyici bir oyun deneyimi için RTX hızlandırmalı DirectX 12 Ultimate ışın izlemeli çevresel perdelemeyi, güneş gölgelerini ve diğer gölgeleri içeriyor. Çevresel perdeleme, etrafın daha canlı görünmesi için bir derinlik hissi yaratıyor ve bu gölgeleme tekniği sayesinde sahnedeki nesnelere ne kadar ışık düşmesi gerektiği belirleniyor.

DLSS ile Net Görüntüler, Daha Yüksek Kare Hızı

GeForce RTX 3080 üzerinde DLSS performans modu ile 4K çözünürlükte, Ultra Ayarlar'da çekilen ikinci video ise DLSS'nin açık ve kapalı olarak gösterildiği bölünmüş ekranlı bir videodan oluşuyor. Görüntü kalitesi için ikisini birbirinden ayırmak zor olsa da "DLSS açık" iken yaklaşık iki kata kadar bir FPS artışı olduğu görülüyor. Nvidia DLSS, hızlı, kaliteli Call of Duty: Black Ops Cold War deneyimi için GeForce RTX ekran kartlarında 4K'da kare hızlarını %85'e kadar artırıyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War’daki Teknolojiler

Call of Duty: Black Ops Cold War, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok Nvidia teknolojisiyle geliyor:

Daha sürükleyici bir oyun için RTX hızlandırmalı ışın izlemeli çevresel perdeleme, yerel gölgeler ve güneş gölgeleri efektleri

Güzel, net oyun görüntüleri oluştururken kare hızlarını artırmak için NVIDIA DLSS desteği

Sistem gecikmesini azaltmak için NVIDIA Reflex

Benzersiz yüksek çözünürlüklü ekran görüntülerini çerçevelemenize ve çekmenize olanak tanıyan NVIDIA Ansel

En eğlenceli oyun içi anlarınızın otomatik olarak kaydedilmesini sağlayan NVIDIA Highlights

23 Ekim tarihinde Khronos Vulkan Ray Tracing uzantıları tamamlandı ve NVIDIA, yeni NVIDIA Geliştirici Sürücüsü desteğini yayınladı. Buradaki amaç ise Aralık ortasında Vulkan SDK'da ışın izleme desteğiyle uyumlu olarak çıkacak olan Game Ready Sürücüsüne ve Studio Sürücüsüne bu uzantılar için destek sağlamak. Buna ek olarak Nsight Graphics 2020.6, Vulkan Ray Tracing uzantıları desteğiyle piyasaya sürüldü.

NVIDIA ışın izlemeyi Vulkan'a getirdi. Ayrıca şirket Khronos'taki Vulkan ışın izleme grubuna başkanlık etmek üzere seçildi. Vulkan çalışma grubunun hızlı ilerleme kaydetmesine yardımcı olmak için NVIDIA Khronos tasarımına katkıda bulundu ve geliştiriciyi etkinleştirmek için Vulkan ışın izleme uzantısının geçici sürümüne sürücüler göndererek geribildirimler topladı.









