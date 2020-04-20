Çalışanları evinde avlayan siber saldırılara karşı 4 öneri

Kimlik avı saldırıları, karantina sürecinde de şirketlerin bilgilerini güvende tutmak için karşılaştıkları en yaygın güvenlik sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Şirketlerin değerli verilerini çalmak için her türlü iletişim yöntemini kullanan hackerlerin sosyal mühendislik becerilerine karşı şirketleri uyaran Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, hackerin hedefinde olan şirketlerin 3 temel kimlik avı saldırısına karşı alması gereken 4 önemli savunmayı paylaşıyor.

3 Temel Kimlik Avı Saldırı Tekniğine Dikkat!



Şirketlerin kimlik avı saldırılarına karşı savunmasız kalmasında doğru araçlara sahip olmamak ve çalışanları bilgi güvenliğindeki rolleri konusunda eğitmemenin büyük sorun yarattığı görülüyor. Hackerlerin, şirketlerin halen bu iki konuda gelişmişlik gösteremediklerini çok iyi bildiklerini aktaran Tursun, her geçen gün sosyal mühendisliklerini daha da geliştiren hackerler karşısında şirketlerin doğru siber güvenlik çözümlerine ve bilinçli çalışanlar profiline sahip olması durumunda kimlik avı saldırılarına karşı önemli bir savunma mekanizması geliştireceğinin altını çiziyor. Saldırganlar tarafından kullanılan çeşitli kimlik avı teknikleri olduğunu dile getiren Tursun, ancak savunma mantığının temelde kullandıkları 3 tekniğe karşı gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

1. DNS tabanlı. Sunucu dosyalarınızı veya alan adlarınızı tehlikeye atan bu teknik, müşterileriniziz kişisel bilgilerini veya ödeme ayrıntılarını girmesi için yanlış bir web sayfasına yönlendirir.

2. İçerik temelli. Çalışanlarınızdan ve müşterilerinizden kişisel bilgileri alabilmek için kullanılan bu kimlik avı tekniği, genellikle farklı web sitelerinde aynı şifreyi kullanan kişileri hedefler. İçeriklerin içine çekilerek veriler elde edilir.

3. Ortadaki adam. Suçluların kendilerini şirketinizin web sitesi ile müşterinizin arasına ya da çalışan ile müşterinizin arasına yerleştirmesini içerir. Bu, müşterinizin kişisel ve kredi kartı bilgileri gibi girdiği tüm bilgileri toplamasına olanak tanırken, müşterinizden size gelecek ödemeler, veriler gibi diğer tüm işlemlerinde kendilerine geçmesini sağlar.

Şirketler 4’lü Savunmaya Geçmeli



Şirketlerin kimlik avı saldırılarına karşı izlemesi gereken 4’lü savunma şu adımları içeriyor:

1. SSL Sertifikasına sahip olun. Web sitenize gelen ve giden tüm trafiği güvence altına almak için bir SSL sertifikası kullanın. Bu, web sunucunuz ile müşterilerinizin tarayıcısı arasında gönderilen bilgilerin Eavesdropping atağına yani sessizce dinlenilmesine ve izlenilmesine engel olur.

2. Güncel yamalara ve güncellemelere sahip olun. Güvenlik açığı ve güvenlik sorunlarına karşı korunmak için, şirketinizin ve sağlayıcılarınızın en son yamaları ve güncellemeleri yüklemesi gerekiyor. Buna web sitesi barındırma, alışveriş sepeti yazılımı, bloglar ve içerik yönetim yazılımı da dahildir.

3. Çalışanlarınızı eğitin. Kimlik avı dolandırıcılıklarını, kötü amaçlı yazılımları ve sosyal mühendislik tehditlerini bilmeleri ve tanımlamaları için çalışanlarınıza düzenli siber güvenlik eğitimi verin.

4. Güvenli bir şekilde korunan ödeme sayfası kullanın. Bu, müşterilerinizin kart verilerine ilişkin riski azaltmak için en iyi uygulamadır. Bağımsız denetçilerden güncel sertifikalara sahip bir ödeme ağ geçidi sağlayıcısı kullanın. Bu, müşterilerinizin ödeme ayrıntılarının her zaman korunmasını sağlar.