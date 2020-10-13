Caitlyn Counter (Ct) - Caitlyn Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları
Caitlyn Counter (CT) nedir? Caitlyn Counter karşı güçlü rakipler kimlerdir? Caitlyn Counter karşı zayıf rakipleri kimlerden meydana gelmektedir? Caitlyn Counter iyi yönleri ve yetenekleri nelerden oluşmaktadır? Caitlyn Counter kötü yönleri ve yetenekleri neleri kapsamaktadır? Caitlyn Counter karşı öneriler nasıl ve nereden verilmelidir? Gibi daha birçok soruya yanıt veren bilgileri sizler için detaylıca bir araya getirdik.
Caitlyn Counter, League Of Legends Counter oyununda bir oyuncu karakteri olarak karşımıza çıkmaktadır. Caitlyn Counter'ın karakter özellikleri kapsamında yer alan uzak menzil özelliği sayesinde, rakibini kolay bir şekilde alt edebildiği görülmektedir. Caitlyn Counter oyun içinde kazanmak adına önemli ve stratejik bir karakter çizgisi oluşturmaktadır. Bu yüzden rakip ile karşı karşıya kaldığında ağ atma özelliği sayesinde ve uzak menzil yardımıyla kolaylıkla rakibinden kurtulabilen bir League Of Legends Counter oyuncusunu meydana getirmektedir.
Caitlyn Counter Karşı Güçlü Rakipleri
Caitlyn Counter'a karşı güçlü olan rakiplerin başında nişancı karakteriyle karşımıza çıkan Jinx Counter gelmektedir. Bunun haricinde nişancı Lucian ve başka bir nişancı karakteri daha olan Sivir Counters'da, Caitlyn Counter'ı zorlayan rakipler arasında yer almaktadır. Hem büyücü hemde nişancı karakter özellikleriyle karşımıza çıkan Varus Counter, suikastçı ve nişancı olan Tristana Counter'da, Caitlyn Counter'ın güçlü rakipleri arasındadır.
Caitlyn Counter Karşı Zayıf Rakipleri
Caitlyn Counter'a karşı zayıf olan rakiplerin içinde ise nişancı kategorisinde yer alan Corki Counter, Graves Counter ve Vayne Counter yer almaktadır. Bunun dışında savaşçı ve nişancı olan Quinn Counter ya da büyücü ve nişancı karakterine sahip Ezrael Counter'da Caitlyn'e karşı güçsüz olan League Of Legends Counter oyuncularındandır.
Caitlyn Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri
Caitlyn Counter'ın tam kafadan vurma yeteneği sayesinde karşısında yer alan oyuncunun, alacağı hasar daha da arttırılabilmektedir. Piltover silahı sayesinde de rakibine yaklaşık yüzde altmış beşin üstünde bir fiziksel hasar verebilmektedir. Yorlde kapanı ile de rakibini ortalama iki saniyeye yakın savunmasız ve görünür kılınmasını sağlar. Bunun haricinde 90 kalibrelik ağıyla rakibine büyük hasar verebilen Caitlyn Counter, son koz yeteneğiyle de yüzde iki yüz üstü bir saldırı gücüyle rakibine saldırır ve hasarın miktarını daha da arttırabilmektedir.
Caitlyn Counter Kötü Yönleri ve Yetenekleri
Caitlyn Counter'ın, rakibine karşı savunmasız kalabileceği bazı durumlarda var olabilmektedir. Yorlde kapanının güçlü olduğu kısımlar olduğu gibi kullanıldığında tahmin edilemez bir bölümü de oyun içerisinde ye almaktadır. Kapan sayesinde etrafa savrulan minyonlar eğer rakip oyuncunun önünde onu koruyan bir kalkan haline dönüşürse, bu durum Caitlyn'in kazanma şansını oyun içinde düşürebilmektedir.
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