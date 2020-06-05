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BBC Türkçe
Haber Giriş: 05.06.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Bu gece Kısmi Ay tutulması yaşanacak

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Bu gece Kısmi Ay tutulması yaşanacak
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Bu gece, kısmi Ay tutulması yaşanacak. "Çilek Ayı" olarak adlandırılan dolunay sırasında yaşanması beklenen tutulma, hava koşullarının elverişli olması halinde Türkiye'den de görülebilecek.

Türkiye'de tutulmanın saat 20.45'te başlaması, 22.24'te de en belirgin haline gelmesi bekleniyor. Tutulma, TSİ 00.04'te sona erecek.

Haziran ayındaki dolunaya "Çilek Ayı" adı veriliyor. Ancak bunun nedeni Ay'ın renginin değişmesi değil.

İngiltere Kraliyet Gözlemevi, haziran aylarında yaşanan dolunayın ABD'de çilek hasadına denk gelmesinden dolayı bu isimle anıldığını ve dünyanın farklı yerlerinde değişik adlara sahip olduğunu söylüyor.

Gözlemevi, "Kuzey Amerika'da çilek hasadı haziran ayında yapılıyor. Bu nedenle de hazirandaki dolunaylara Çilek Ayı adı veriliyor. Avrupa'da ise daha çok Gül Ayı adıyla bilinirken, yaz mevsiminin başlangıcına denk geldiği için Sıcak Ay olarak da adlandırıldığı yerler var" diyor. 

Bu gece, dolunay sırasında kısmi tutulma da yaşanacak. Kısmi tutulma, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'nın büyük bir bölümünden takip edilebilecek. Kuzey Amerika ise bu gök olayının görülemeyeceği yerler arasında.

Tutulma sırasında Ay'ın yüzde 57'lik bir bölümünün Dünya'nın gölgesine girmesi bekleniyor.

21 Haziran'da da güneş tutulmasının yaşanması bekleniyor.

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