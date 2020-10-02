Brawlhalla için sürpriz karakter: Köpek balığı Mako

Önce hikayeye bakalım. Büyük Atlantis Savaşı'nda tanrılar, efsanevi şehri kontrol altına almak için savaştı. Zeus bir şimşekle Poseidon'u çarptığında, Poseidon’un genç kızı Mako, Atlantis’e öylesine korkunç bir saldırı düzenledi ki, şehrin büyücüleri gazabından kaçmak için şehri dalgaların altına batırarak Zeus'un ödülünün elinden gitmesine sebep oldu. Mako, şimdiki denizaltı şehrinin kraliçesi oldu ve o korkunç varlığı, yalnızca korku yüzünden birçok savaş kazandırdı. Yönetmekten çok savaşmakla ilgilenen Mako, Valhalla'da hem vahşi bir rakip hem de 2’ye 2 maçlar için harika bir ortak.

Mako 7200 Gold karşılığında alınabilirken bu üç görünüm ile savaşa giriyor:

· Hammerhead Mako, 140 Mammoth Coins’e alınabilir

· Abyssal Goblin Mako, 140 Mammoth Coins’e alınabilir

· 0RC4-M4k0, 200 Mammoth Coins’e alınabilir

Mako, Greatsword ve Katars’ın aşağıdaki özel saldırılarını düşmanları yok etmek için kullanır:

Greatsword Özel Saldırıları

· Düz Saldırı – Mako bir saniyeliğine dönerek yüzer, ardından rakibini ısırıp yere devirmek için çapraz olarak sudan dışarı atlar.

· Yan Saldırı – Mako, büyük kılıcını sörf tahtası olarak kullanarak dalgaya çıkar, ardından vurulduğu anda zıplar ve düşmanlarını keser. ​

· Aşağı Saldırı – Mako, büyük kılıcını yere saplar ve düşmanları uzaklaştırmak için her iki tarafa da dalgalar fışkırtır.

Katars Özel Saldırıları

· Düz Saldırı – Mako yüzer ve düşmanlarından büyük bir ısırık almak için dümdüz yukarı zıplar ve sonra onları yere serer.

· Yan Saldırı – Mako öne doğru yüzer, sonra sudan fırlar ve kamalarıyla düşmanları doğrar.

· Aşağı Saldırı – Mako dönerek küçük bir kasırga başlatır ve düşmanlarını her yöne savurmak için ileri veya geri hareket edebilir.