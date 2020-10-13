Brand Counter (Ct) - Brand Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Brand Counter karşısına şampiyon seçerken koridor bölümünü düşünerek seçim yapmanız çok daha doğru olacaktır. Brand Counter'a karşı bir şampiyonun kazanması oyuncusunun çok iyi oynadığının kanıtıdır.

Brand Counter

Lokfar isimli bir yerde Kegan Rodhe ismi ile tanınan bir denizci yaşamaktaydı. Kegan tüm haydut denizciler gibi denize açılarak masumların mallarını ve altınlarını çalardı. O kimilerine göre yalnızca bir insan kimilerine göre ise oldukça korkutucu bir canavardı. Yine bir gün denizde yolculuk yaparken kutup üzerinde değişik şekiller çizen ışıklara rastladı. Bu ışığı merak eden denizciler ışığa doğru yol aldılar. Burada bir mağara gördüler ve Kegan mağaraya girdi. Kegan burada bir aleve rastladı ve elini aleve doğru yaklaştırdı.

Kegan son kez bunu düşündü. Çünkü sonrasında tüm bedenini Brand zapt etti. Brand çok eski zamanlarda yaşamış olan ve Rün savaşlarında ölen bir yaratıktı. Bu yaratığın tek istediği ise insanların ve Yordleların dünyalarını yok etmektir.

Brand Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Katarina

l Aatrox

l Nidalee

l Teemo

l Orianne

l TwistedFate

l Akali

l Lissandra

l Ryze

l Annie

Brand Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Aatrox

l Malzahar

l Zed

l Talon

l Elise

l Diana

l Galio

l LeBlanc

l Fizz

l Kassadin

Brand Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Brand Counter düşmanlarını her zaman vereceği hasarlar ile alt etmeye çalışmaktadır. Brand'ın Q ve W yetenekleri oldukça etkilidir. Bu sebeple bu yeteneklerden olabildiğince uzak durmak gerekmektedir. Brand'ın E yeteneğinden kaçmak imkansız denecek kadar zordur.

Brand genellikle çalılıklar bölümünü etkili bir şekilde kullanmaktan hoşlanır. Böylelikle ileri doğru hamle yaparak düşmanlarına hasar verir.

Brand Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Brand çok fazla hareket etmeyen şampiyonlardandır. Ne tarafta oynasa da koridoru itmek zorunda kalır. Bu karakter genelde totem yerleştirmek amacı ile bireysel olarak oynar. Bu sebeple düşmanları ona kolay bir şekilde tuzak kurabilir. Brand'ı görevlerden önce öldürmek oyun stratejisi açısından oldukça iyi bir seçenektir.