Boyner Game Cup sona erdi, 37 bin dakika oyun oynandı

13 Mayıs’ta başlayan ve 22 gün süren Boyner Game Cup turnuvasında e-spor tutkunları, CS:GO ve FIFA 20 oynadı. Tüm takımlar ve oyun severler, toplam 30.000 TL değerinde ödül havuzundaki ödüller için kıyasıya mücadele etti.

Turnuvaya en çok 18-22 yaş arasında oyuncu katıldı

Boyner Game Cup’ta yaşanan mücadelenin boyutunu rakamlara yansıtmak amacıyla bir infografik çalışması yapıldı. İnfografikte yer verilen yaş dağılımı bilgilerine göre turnuvada genç bir katılımcı profili yarıştı. Turnuvaya yüzde 48 oranıyla en çok 18-22 yaş arasında oyuncu katıldı. 22-25 yaş arasında katılımcılar yüzde 35 ile ikinci grubu oluştururken, bunları yüzde 13 ile 25-29 yaş arasındaki katılımcılar izledi.



CS:GO takımlarında 2560, FIFA20’de ise 498 bireysel oyuncu yer aldı

Beş kişiden oluşan takımlarla mücadele edilen CS:GO takımlarında 2560 oyuncu, FIFA20 oyununda ise 498 tekil oyuncu yer aldı. 22 günde yapılan 1044 maçta, 37.536 dakika oyun oynandı. Turnuvanın canlı yayınlanan final yayınını 921 kişi izlerken, turnuva boyunca Discord uygulamasında 18 binden fazla mesaj yanıtlandı.

Turnuvanın en uzun maçı “Paskes” ile “Hodrimeydan” takımları arasında gerçekleşirken (31 - 29), en kısa maç “Staysafe” ile “Eaglehill” takımları arasında yaşandı (16 - 0). Turnuvanın en çekişmeli maçı ise “Arena Bulls” ile “Team Sparatan” arasında oynandı.