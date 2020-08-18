Bosch, yonga plakası fabrikasında 5G testlerini başlatıyor

Şirket, gerçek üretim ortamlarında yeni iletişim standardını test etmeyi, kanıtlamayı ve değerlendirmeyi hedefleyen uluslararası 5G-SMART araştırma projesinde aktif bir rol oynuyor. 5G-SMART proje ortakları, Bosch’un Reutlingen’deki yonga plakası fabrikasında, Ericsson’un Kista / İsveç’teki lokasyonunda ve Fraunhofer IPT’nin Aachen’daki 5G Avrupa Sanayi Kampüsünde 5G üretim uygulamalarını test edecek.

Endüstriyel üretim, dijital dönüşümden geçiyor; manuel süreçler azalıyor, teknik destek sistemleri ilerleme kaydediyor, sensörler çok çeşitli verileri iletiyor ve insanlar, makineler ve sistemler arasındaki bağlantı derecesi artıyor. Bunların tamamında 5G, anahtar konumda yer alıyor.

Öte yandan kanal ölçümleri de gündemde. Kanal ölçümlerinin, optimum ağ kapsamının nasıl sağlanacağına ve verici antenlerinin fabrika içerisinde hangi noktalara ve ne yoğunlukta yerleştirilmesi gerektiğine dair bilgiler sağlaması bekleniyor. Reutlingen’deki yonga plakası fabrikasında bir 5G test ağı kuracak olan Bosch, bu bulguları kullanmak istiyor. Şirket, bu 5G test ağında ilk 5G uygulamalarını kullanıma sokacak. Bu süreçte mühendisler, makinelerin ve sistemlerin 5G ile nasıl çalışabileceğini gözlemleyecek, Wi-Fi veya kablolu bağlantıya oranla bu bağlantının nasıl daha iyi ve etkili olabileceğini araştıracak. Uygulama alanları arasında, bir yerel bulut aracılığıyla yönlendirilebilecek otonom taşıma sistemleri, makinelere uzaktan erişim ve endüstriyel sistemler arasında iletişim yer alıyor.



Reutlingen araştırma projesinden elde edilen sonuçlar, şirketin Dresden’deki yeni yonga plakası fabrikasında gelecekte 5G ağının planlamasında da kullanılabilecek. Bosch, şirketin tarihinde tek seferde yaptığı en büyük yatırım olan yeni yonga plakası fabrikasına yaklaşık 1 milyar Euro harcıyor. Bu fabrikada yarı iletken üretiminin 2021’in sonu itibarıyla başlaması planlanıyor.

Mikroelektronik, çeşitli seviyelerde Endüstri 4.0’ın yolunu açıyor. Birincisi, Endüstri 4.0 akıllı sensörler olmadan düşünülemez. İkincisi ise yonga plakası üretimi, ağa bağlı üretimin öncülerinden biri. Neredeyse tamamen otonom ve üretim süreçlerini gerçek zamanlı olarak optimize etmek için yapay zeka kullanıyor.

5G-SMART projesi için, telekomünikasyon şirketleri, ağ ve fabrika operatörleri, makine mühendisleri ve üniversiteler olmak üzere birçok alanı kapsayan bir ekip, 5G ile Endüstri 4.0 çözümlerini bir araya getiriyor. Proje ortakları, ayrıca Bosch’un Reutlingen’deki yonga plakası fabrikasında elektromanyetik uyumluluğu (EMC) test ediyor, kanal ölçümleri yapıyor ve 5G’nin gerçek bir üretim ortamında nasıl sonuçlar verdiğini değerlendiriyor. Buna ek olarak, yeni 5G iş modellerini tespit etmeyi hedefliyorlar. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin, toplamda 2,5 yıl sürmesi ve Kasım 2021’de sona ermesi planlanıyor.



