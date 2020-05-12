Bosch, yeni barometrik basınç sensörünü tanıttı

Doğru yükseklik tespiti, GPS sinyallerinin bulunmadığı iç mekanlarda insanların yer bulmasına yardımcı oluyor. Mevcut yatay bilgilere dikey-spesifik konumun eklenmesi, ilk yardım ekiplerinin, acil durum çağrısını veren telefon kullanıcılarının taban seviyesini belirlemelerini sağlıyor. Amerikan Federal İletişim Komisyonu (FCC), ek dikey bilgilerin yalnızca ABD'de yılda 10.000'e kadar hayat kurtarabileceğini tahmin ediyor.

Gelişmiş acil durum çağrıları mümkün oluyor

Amerikan Federal İletişim Komisyonu (FCC) raporuna göre, ABD’deki kablosuz internet hizmet sağlayıcıları, yakında lokasyon doğruluğu açısından daha yüksek standartlara uymak zorunda kalacak. Bu kapsamda arayan kullanıcının lokasyonunu; z-aksında 3 metrelik bir lokasyon doğruluğu ve kapalı ortamlarda cihaza yakınlık bilgisinin yüzde 80 doğruluğuyla bildirmek, 2021’e kadar zorunlu olacak. ABD’deki E911 gibi geliştirilmiş acil durum uygulamaları, Avrupa ve Asya gibi bölgelerde de uyarlanarak, insanların emniyet ve güvenliğini artırabilir.

Bosch ve 3D coğrafi konum servis sağlayıcısı NextNav LLC, bileşen özellikleri ve sistem performansı üzerinde iş birliği yaparak iç mekanlarda tutarlı, yüksek z-ekseni hassasiyeti sağladı. Bu, telefona yerleştirilen Bosch BMP390 barometrik basınç sensörlerinin, NextNav’ın 3 boyutlu konum bildiren Metropolitan Beacon Sistemi (MBS) z ekseni hizmetiyle birleştirilmesi sonucunda gerçekleştirildi.

Acil durum uygulamalarıyla sınırlı olmayan sistem, BHI160BP Konum İzleme Akıllı Sensörü ile gelişmiş iç mekan navigasyonu da sağlıyor. Bu navigasyon çözümleri, kapalı ortamlarda verimli çalışmayan GPS gibi sistemleri destekleyici nitelik taşıyor. Sistem, yeraltı garajları gibi kapalı ortamlarda kullanıcıların yönlerini bulmasına yardımcı oluyor ve zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor.

Yeni BMP390, aynı zamanda dış mekan navigasyon ve kalori harcama tahmini için gelişmiş GPS uygulamalarını destekliyor. Gelişmiş barometrik basınç sensörleri, kullanıcıların egzersiz sırasında bulunduğu eğimi, merdivenlerde olup olmadığını veya ağırlık kaldırıp kaldırmadığını belirleyebiliyor. Bu, kalori izleme hassasiyetini yüzde 15'e kadar artırmaya yardımcı oluyor. Yükseklik ölçümlerinin gelişmesiyle fitness takip uygulamaları bir kullanıcının ne kadar koştuğunu, yürüdüğünü veya bisiklete bindiğini daha net olarak gösterebilecek.

BMP390, bugün piyasadaki benzer ürünlerden farklı olarak, ± 0.03 hPa doğruluk oranı sağlıyor (Diğer ürünlerdeki tipik mutlak doğruluk oranı ± 0.5 hPa'dır). Mükemmel doğruluk; sıcaklık dengesi, sürüklenme ve gürültü gibi faktörlerin bir sonucu.

Sensör 0 ila 65°C ve 700 ila 1100 hPa basınç aralığında yüksek sıcaklık kararlılığı sunuyor. Ortalama sıcaklık katsayısı ofseti (TCO) sadece ± 0,6 Pa / K'dir. Gürültü oranı da tipik olarak sadece 0.9 Pa ile düşük bir düzeydedir. Gürültü oranında, önceki model olan BMP380'e göre yüzde 25'lik bir iyileşme sağlanan cihaz ayrıca yüksek uzun süreli denge ve düşük sürüklenme oranı sunuyor.

2,0 mm x 2,0 mm x 0,75 mm ölçülerindeki küçük boyutu, yeni sensörün taşınabilir cihazlara entegre edilmesini kolaylaştırıyor. Taşınabilir cihazlarda pil ömrünü uzatmak için güç tüketimi 1 Hz'de (tipik) 3,2 μA'dan düşük tutuluyor.