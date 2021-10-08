Vivo Y53S Türkiye'de

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri açıklandı Altın sert yükseldiKritik veri açıklandı! Altın sert yükseldi#Altın Fiyatları
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Kuntzun ilk 11i Sürprizler var...Kuntz'un ilk 11'i! Sürprizler var...#Milli Maç
Mete Gazozun acı günü Gözyaşları sel olduMete Gazoz'un acı günü! Gözyaşları sel oldu#Trafik Kazası
Görüntüler infial yaratmıştı... Jet soruşturma talebiGörüntüler infial yaratmıştı... Jet soruşturma talebi#AB
Erdoğandan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğizErdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğiz#12. Ulaştırma Ve Haberleşme Şurası
Statta yangın çıktı VAR monitörü patladı, maç öncesi...Statta yangın çıktı! VAR monitörü patladı, maç öncesi... #İngiltere
ABDli teknoloji şirketinden flaş aşı kararı 8 Aralıka kadar zaman verdiABD'li teknoloji şirketinden flaş aşı kararı! 8 Aralık'a kadar zaman verdi #Aşı
Almanya’da ses yarışmasında ‘Zeynep’ hayran bıraktıAlmanya’da ses yarışmasında ‘Zeynep’ hayran bıraktı#Avrupadan Haberler
Aylin Sözer vahşice katledilmişti Sanık ifade değiştirdiAylin Sözer vahşice katledilmişti! Sanık ifade değiştirdi#Aylin Sözer
Arka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dediArka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dedi#İkea
500 bin dolarlık tuzak Film gibi operasyon: Oyun böyle bozuldu500 bin dolarlık tuzak! Film gibi operasyon: Oyun böyle bozuldu#Dolandırıcılık
Kraliçeden onay çıktı: Artık taç giymeye hazırKraliçe'den onay çıktı: Artık taç giymeye hazır #Kate Middleton
Kök hücre tedavisine başlıyorum'Kök hücre tedavisine başlıyorum'#Boğaç Aksoy
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
HABERLERTeknoloji Haberleri Bonus'ta ne var? Haberleri

Vivo Y53S Türkiye'de

#Vivo#Vivo Y53s#Telefon
Vivo Y53S Türkiyede

Türkiye’de fabrika kurarak üretim yapan firmalardan Vivo, beklenen telefonlarından Vivo Y53s için Türkiye satışını başlattı.

Haberin Devamı

Vivo, Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde (GGOSB) yeni kurulan üretim tesisi ile küresel üretim ağının en son genişlemesini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 12.000 metrekarelik Vivo Türkiye fabrikasında, maksimum üretim kapasitesi ise yıllık 5 milyon adet olarak hedefleniyordu.

Türkiye'de üretime geçtiği günden bu yana kullanıcıların daha fazla dikkatini çeken Vivo, son olarak V21 serisiyle raflardaki yerini almıştı. Bu kez satışa sunulan telefon modeli ise yerli üretim Vivo Y53s oldu.

Orta seviye bir telefon olan ürün, 4300 TL'lik fiyat etiketine sahip. Y53s, 6.58 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip ve Full HD+ ekran çözünürlüğünü destekliyor. Yüzde 84.5 ekran/gövde oranına sahip olan ürün, 1080x2408 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

90 Hz ekran yenileme hızı sunan bir IPS LCD ekran paneli kullanan Y53s, yaklaşık 190 gram ağırlıkta.

Vivo Y53S Türkiyede

İşlemci olarak ise Qualcomm'un Snapdragon 480 5G işlemcisi tercih edilmiş ve pek çok uygulama ve oyunu hızlı bir şekilde çalıştırabiliyor. Bu işlemci, Adreno 619 ile destekleniyor.

Haberin Devamı

UFS 2.1 teknolojisini kullanması nedeniyle veri alışverişi konusunda da hızlı bir yapıda olan ürün, uygulamaların daha hızlı çalışmasını da sağlıyor.

Kamera tarafına bakıldığında ise f/1.8 diyafram değerinde 64 MP ana kamera kullanan ürünün bu ana kamerasına 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Cihazın ön yüzünde ise f/2.0 diyafram açıklığındaki 8 MP kamera bulunuyor.

Bluetooth 5.1 desteğiyle gelen Y53s, yeni nesil ağ teknolojilerini desteklerken, yüz tanıma, parmak izi tarayıcı gibi biyogüvenlik özelliklerine de sahip.

5000 mAh kapasiteli pil kullanan ve 18W hızlı şarj desteği ile gelen Y53s, 4,3 saate kadar online Hd video izleme veya 7,05 saat oyun oynama imkanı sağlıyor.

Vivo Y53s modelinin bir başka özelliği de 8 GB RAM + 4 GB Genişletilmiş RAM ile geliyor olması. 8 GB’lık Y53s’in gizli bir bellek ekleme seçeneği bulunuyor. Boşta kalan ROM alanının 4 GB’a kadar olan kısmını, uygulamalar arası geçişi daha da akıcı hale getirmek için genişletilmiş RAM olarak kullanabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vivo#Vivo Y53s#Telefon