Vivo Y53S Türkiye'de

Haberin Devamı

Vivo, Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde (GGOSB) yeni kurulan üretim tesisi ile küresel üretim ağının en son genişlemesini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 12.000 metrekarelik Vivo Türkiye fabrikasında, maksimum üretim kapasitesi ise yıllık 5 milyon adet olarak hedefleniyordu.

Türkiye'de üretime geçtiği günden bu yana kullanıcıların daha fazla dikkatini çeken Vivo, son olarak V21 serisiyle raflardaki yerini almıştı. Bu kez satışa sunulan telefon modeli ise yerli üretim Vivo Y53s oldu.

Orta seviye bir telefon olan ürün, 4300 TL'lik fiyat etiketine sahip. Y53s, 6.58 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip ve Full HD+ ekran çözünürlüğünü destekliyor. Yüzde 84.5 ekran/gövde oranına sahip olan ürün, 1080x2408 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

90 Hz ekran yenileme hızı sunan bir IPS LCD ekran paneli kullanan Y53s, yaklaşık 190 gram ağırlıkta.



Haberin Devamı

İşlemci olarak ise Qualcomm'un Snapdragon 480 5G işlemcisi tercih edilmiş ve pek çok uygulama ve oyunu hızlı bir şekilde çalıştırabiliyor. Bu işlemci, Adreno 619 ile destekleniyor.

UFS 2.1 teknolojisini kullanması nedeniyle veri alışverişi konusunda da hızlı bir yapıda olan ürün, uygulamaların daha hızlı çalışmasını da sağlıyor.

Kamera tarafına bakıldığında ise f/1.8 diyafram değerinde 64 MP ana kamera kullanan ürünün bu ana kamerasına 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Cihazın ön yüzünde ise f/2.0 diyafram açıklığındaki 8 MP kamera bulunuyor.

Bluetooth 5.1 desteğiyle gelen Y53s, yeni nesil ağ teknolojilerini desteklerken, yüz tanıma, parmak izi tarayıcı gibi biyogüvenlik özelliklerine de sahip.

5000 mAh kapasiteli pil kullanan ve 18W hızlı şarj desteği ile gelen Y53s, 4,3 saate kadar online Hd video izleme veya 7,05 saat oyun oynama imkanı sağlıyor.

Vivo Y53s modelinin bir başka özelliği de 8 GB RAM + 4 GB Genişletilmiş RAM ile geliyor olması. 8 GB’lık Y53s’in gizli bir bellek ekleme seçeneği bulunuyor. Boşta kalan ROM alanının 4 GB’a kadar olan kısmını, uygulamalar arası geçişi daha da akıcı hale getirmek için genişletilmiş RAM olarak kullanabiliyor.