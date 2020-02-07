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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 07.02.2020 - 13:02,Son Güncelleme:/

Bisikletçiler için sırt kısmında ışıklı emojiler bulunan ceket tasarlandı

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Bisikletçiler için sırt kısmında ışıklı emojiler bulunan ceket tasarlandı

Bisikletçilerin yol güvenliğini artırmak için sürücünün tercih edeceği ışıklı emojileri yansıtabileceği bir ceket tasarlandı.

Verge'ün haberine göre, otomotiv sektörünün devlerinden Ford'un Avrupa biriminin tasarladığı ceketin sırtında, gülen ve üzgün yüz emojilerinin yanı sıra yön ve tehlike işaretleri bulunuyor.

"Yolu Paylaş" kampanyası çerçevesinde tasarlanan ve sırt bölümündeki ışıklı sistem, gidona bağlı kablosuz kumandayla çalıştırılan ceketin, piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. 

Dil uzmanı Neil Cohn, dilin temel parçası haline gelen emojierin yer aldığı ceketin, trafikte sürücülerin daha hızlı iletişim kurmalarını sağlayacağı değerlendirmesini yaptı. 

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