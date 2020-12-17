'Bireysel kullanıcılar tüm uygulamalarını güncel tutmalı'

Kıraç, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin, 21-25 Aralık’ta çevrimiçi düzenleyeceği Siber Güvenlik Haftası öncesinde şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olduğumuzun bilincindeyiz. Siber Güvenlik Merkezi’mizde, kritik kamu ve özel sektör kuruluşlarından 1500’ü aşkın müşterimize, 7/24 kesintisiz ve coğrafi yedekli olarak güvenlik hizmet ve çözümleri sunuyoruz. Merkezimizde kullanılan ürünlerin önemli bir kısmı yerli ve milli çözümlerden oluşuyor.”

“Siber güvenlikte söz sahibi olmak ancak yerli ve milli çözümlerle mümkün”

Yaşadığımız pandemi döneminde, dijital ekosistemin ekonomi, vatandaşlar ve politik yaşam açısından ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını belirten Kıraç, “Türk Telekom olarak gerçek anlamda siber güvenliği sağlamanın ancak yerli ve milli çözümlerle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu amaçla hem yerli ve milli çözümler geliştiriyor, hem de yerli ekosistemdeki ürünleri destekliyoruz. Bu kapsamda birçok ürün ve sistemi, yabancı ürüne ikame olacak şekilde yerlileştirdik ve birçoğuyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızdan bir kısmını kendi Ar-Ge ekiplerimizle geliştirirken, bazılarını da yerli ve milli ekosistemde faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarıyla beraber gerçekleştiriyoruz. Öncelikle en kritik ve bize maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisiyle hareket ediyoruz. Amacımız kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olmak” dedi. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi kadar, bu teknolojileri geliştirmekte olan girişimlerin desteklenmesinin de büyük önem taşıdığına inandıklarını belirten Kıraç, “Bu kapsamda, PİLOT, TT Ventures, SANTRAL ve MUCİT gibi programlarımızla ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini destekliyoruz” dedi.

Siber güvenlik konusunda bireysel kullanıcılara bazı tavsiyelerde bulunan Kıraç, “Birçok saldırı güncel olmayan yazılımların açıkları kullanılarak yapılıyor. Bu nedenle kullanıcılar tüm uygulamalarını güncel tutmalı. Güvenlik yazılımları başta olmak üzere tüm altyapıların güvenlik güncellemelerine dikkat edilmeli” dedi. Kıraç, siber saldırılardan korunmak için kullanıcılar, operatörler ve USOM gibi üst kurumların birbiriyle koordineli olmasının, saldırılara karşı hazırlıklı olunması ve önlem alınması açısından önemini vurguladı.

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı ve Fikir Maratonu

Türk Telekom, siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Kampı ve Fikir Maratonu’nu hayata geçirdi. ‘Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’ ve siber vatan vizyonuna katkı sağlamak amacıyla geçen aylarda Türkiye’nin ilk çevrimiçi ‘Siber Güvenlik’ kampını düzenledi. Türk Telekom Fikir Maratonu kapsamında ise yüzlerce başvuru arasından seçilen ilk 10 takım, girişimcilik konusunda eğitimler alarak fikirlerini sektörün önde gelen isimlerine sunma fırsatı buldular.

1 Milyon İstihdam Projesi: BTK Akademi - Türk Telekom iş birliği

Türk Telekom ayrıca, 1 Milyon İstihdam Projesi’ne de destek veriyor. Kıraç, BTK Akademi - Türk Telekom iş birliği ve sponsorluğunda, kısa sürede 10’dan fazla siber güvenlik eğitiminin, eğitim kataloğuna eklendiğini ve bugüne kadar 80 binden fazla kişinin bu eğitimlerden faydalandığını belirtti.



