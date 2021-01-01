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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 01.01.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Bird Buddy: Akıllı kuş yemliği geliştirildi

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Bird Buddy: Akıllı kuş yemliği geliştirildi
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Kuşlar artık akıllı yemlikleriyle beslenecek. Kickstarter'da büyük ilgi gören Bird Buddy, üzerinde yer alan özel kamera ve tanıma algoritmaları ile kuşları daha yakında izlememizi ve anlamamızı sağlayacak.

Üzerinde 5 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera bulunduran Bird Buddy, 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. 6040 mAh kapasiteli büyük bir bataryadan enerjisini alan ürün, WiFi ve Bluetooth bağlantı teknolojilerini de destekliyor.

Ürün üzerinde aynı zamanda mikrofon ve ivme ölçer sensör de konumlandırılmış. 171 dolar karşılığında dağıtılması beklenen ürün, bugüne dek Kickstarter üzerinden 3.2 milyon dolar bağış topladı ve büyük bir rekora imza attı.

NE İŞE YARIYOR?

Peki bu akıllı kuş yemliği tüm bu özelliklere neden sahip, ne işe yarıyor?

Bird Buddy: Akıllı kuş yemliği geliştirildi

Çatılı bir yapıda olan bu kuş yemliği, orta kısmında kablosuz bir kamera bulunduruyor. Kuşlar bu yemliğe konduğu zaman kameranın karşısına geçmiş oluyor. Yapay zeka ise kuşu algılayarak kullanıcıyı uyarıyor ve canlı yayına otomatik olarak başlıyor.

Kullanıcı dilerse bu yayını kaydetme şansına da sahip. Sistem ayrıca kuşun ötüşünü de algılayarak kullanıcısını uyarıyor ve veri tabanında karşılaştırma yapıyor. Sonrasında hangi türe ait olduğunu söyleyebiliyor.

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