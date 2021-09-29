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Binance çöktü mü, neden açılmıyor? Binance TR yanlış veri türü nedir? Resmi açıklama geldi..

#Binance#Binance Tr#Binance Çöktü Mü
Binance çöktü mü, neden açılmıyor Binance TR yanlış veri türü nedir Resmi açıklama geldi..

Binance çöktü mü ve neden açılmıyor soruları kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Binance işlem yapılmıyor ve alım satım askıya alındı uyarısı sonrası pek çok yatırımcısının zihninde 'Binance çöktü mü' sorusunu oluşturdu. Binance TR yanlış veri türü hatası ile karşılaşan kullanıcılar, hatanın kaynağının kendi cihazlarına has mı yoksa global mi olup olmadığını araştırmaya başladı. Binance çöktü mü sorusu ile karşılaşabileceğini öngören şirket yetkilileri, önceki akşam konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Peki, Binance yanlış veri türü ne demek ve Binance TR çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, o bilgiler

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Binance çöktü mü sorusu, uygulamaya giremeyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Binance TR yanlış veri türü hatası ile karşılaşan pek çok kullanıcı, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili sorunları dile getirdi. Binance yanlış veri türü hatası dolayısıyla uygulamaya giriş yapamayan pek çok yatırımcı, kripto para piyasası üzerinde işlem yapamadı. Peki, Binance yanlış veri türü nedir? Binance çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, o bilgiler..

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Binance yanlış veri türü hatasının detayları belli oldu. Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı sorunu nedeniyle sisteme giremeyen pek çok kullanıcı, Binance çöktü mü sorusuna yanıt aradı. Şirket, resmi internet sitesi üzerinden uygulamanın açılmaması hakkında şu açıklamada bulundu;

"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız, 

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Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir.

Yapılan güncelleme çalışması ile sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor, sabrınız için teşekkür ediyoruz."

 

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