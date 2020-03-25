Bilgisayarsız kodlama oyunu yaptılar

8 yaş ve üzeri tüm aile ile oynanabilen oyun, bu günlerde çocuklara evde eğlenerek zaman geçirmelerine ve de kodlama öğrenmelerine olanak sağlayacak. Kral Şakir Kodlama Korsanları, Pusula Yayıncılık ve Kral Şakir’in yaratıcısı Grafi2000 ile 21. Yüzyıl becerilerinde uzman üç öğretmen Mervenur Horasan, Nur FadenDuman ve Selin Bozkurtlar Peçe tarafından geliştirildi.

Oyun ‘hiçbir teknolojik cihaza ihtiyaç duymuyor’. Çocuklar eğlenerek kodlama öğrenirken problem çözme yeteneklerini geliştiriyorlar. Üç farklı zorluk seviyesinde oynanabilen Kral Şakir Kodlama Korsanları kutu oyununun amacı kartlardaki görevleri tamamlayarak piyonunu hazineye ulaştıran ilk oyuncu olmak.

Dünyada ve Türkiye’de yaşadığımız bu zorlu dönemde çocuklar evde eğlenceli zaman geçirirken eğlenerek algoritma öğrensin, anne babalar da onlarla birlikte bu eğlenceye katılabilsin diye tamamen ekran bağımsız bir oyun kurguladıklarını ve oyunu çocukların ilgisini çekecekleri Kral Şakir karakteri ile birleştirdiklerini söyleyen iki şirketin kurucuları Mehmet Arslantunalı ve Varol Yaşaroğlu’na göre oyun çocukların sevdiği bir animasyon karakter ile 21. Yüzyıl becerilerine girişin harmanlanmış ilk örneği.