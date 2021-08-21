Beta İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Word Ve Excel'de Beta İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Beta işareti de klavye üzerinde kısaltması olmayan işaretlerden bir tanesidir. Ancak bu işareti klavyedeki çeşitli tuşları kullanarak yapmak mümkündür. Tuş kombinasyonlarını kullanarak beta işareti kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Beta İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarların işlerim sistemlerinde her bir simgenin kısa yolu bulunmaktadır. Bunun için klavye üzerinden bazı komutları girmek gerekmektedir. Beta işareti yapmanın da bir takım yolları bulunmaktadır.

Beta, matematikte sıklıkla kullanılan ifadelerden bir tanesidir. Bu simge Yunanca bir harften meydana gelmiştir. Beta işaretinin klavye üzerinde kısa tolu bulunmaz. Bu sebeple bu işaretin klavye tuşlarını kullanarak yapılabilmesi mümkündür.

Karakter eşlem yöntemi ile bu işaretin yapılabilmesi mümkündür. Buradan unicoda gidilir ve arama kutusuna 03B2 yazılır. Beta simgesi bu şekilde bulunur. Seç kısmına tıklanarak bu simge metine kopyalanabilir.

Klavye ile Word ve Excel'de Beta İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 ve Mac) Nasıldır?

Beta işareti başka şekillerde de yapılabilmektedir. Klavye üzerindeki Alt + S tuşuna aynı anda basılarak β işareti yapılabilir. Bunun için alt tuşuna basılı tutulurken aynı zamanda S tuşuna da basmak gerekmektedir.

Bir başka yöntem ise Alt + 225 tuşları kullanımıdır. Bu yöntemde alt tuşuna basılı tutulurken aynı zamanda sırası ile 2-2-5 sayılarını tuşlamak gerekmektedir. Bu şekilde β işareti kolay bir şekilde yapılabilir.

Diğer bir yöntem ise bir yerden işareti kopyalayıp metne yapıştırmaktır. Bunun için mouse ile simgenin üzerine gelinip sağ tıklayarak kopyala denmesi gerekir. Ardından tekrar metine gelerek sağ tıklayıp yapıştır demek gerekmektedir.