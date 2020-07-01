Belirsizlik ortamında çeviklik için 'edge' bilişim öne çıkacak

COVID-19 pandemi dönemi tüm sektörler için yeni zorlukları beraberinde getirirken, işletmeler bu dönemde olağanüstü bir belirsizlik yaşıyor. Ancak, bu dönem, kuruluşlara kendilerini sıfırlama ve gelecekteki zorluklara daha iyi direnebilmeleri için yeni çözümler üretme konusunda farklı düşünme fırsatları sunuyor.

Edge teknolojisi günümüzde ve gelecekte iş dönüşümü yaratacak yüksek bir potansiyele sahip. Bu teknoloji bir süredir kuruluşların ilgisini çekerken, artık edge bilişim stratejisi hazırlığına başlamak çoğu şirket için kaçınılmaz hale geldi. IDC'nin tahminlerine göre 2023’e kadar, devreye yeni alınan şirket içi altyapılarının yarısı kurumsal veri merkezleri yerine kritik edge konumlarında bulunacak.

Edge bilişim, kısaca büyük hacimli verileri işlenmek üzere bir buluta ya da şirket içi veri merkezine iletmekten çok, işleme gücünü verinin oluşturulduğu yere, yani kullanıcıların, uygulamaların ve cihazların "ucuna” getirme yeteneğidir. 5G teknolojisi, kritik uygulamalara iyileştirilmiş hizmet kalitesi sunarken kısa gecikme süresi, eşsiz bant genişliği ve ağ dilimlemesi gibi özellikleri sayesinde edge bilişime güç veriyor ve büyümesine destek oluyor. Bu işlem ayrıca, verileri çoklu bulutlar ve edge konumları arasında yüksek hızlarda, büyük hacimlerde ve kısa gecikme süresiyle iletebiliyor. Bu, günümüzde gördüğümüz yaygınlaşmış akıllı mobil cihazların ve sensörlerin bağlantılarının iyileştirilmesini, böylece kurumların cihazlardan gelen veri akışını daha verimli bir şekilde kullanmasına olanak sağlıyor.

Günümüzde edge bilişim belli bir düzeyde uygulanırken, gelecekte hızla büyüyebilecek bir potansiyele sahip. 21 ülkedeki 22 sektörden 1.500 yöneticiyle gerçekleştirdiğimiz IBM İş Değerleri Enstitüsü çalışması, yöneticilerin %91’inin kuruluşlarının edge bilişim uygulayacağını gösteriyor.

Edge bilişim, geliştirilmiş dijital deneyimler sunmak, veri güvenliğini iyileştirmek ve operasyonların sürekli olmasına olanak sağlamak isteyen işletmelerin desteklenmesinde önemli rol oynayabilir. Bahsi geçen bu etkenler, COVID-19 döneminde belki de daha önce olduğundan çok daha önemli.

Edge bilişim ve Nesnelerin İnterneti cihazlarının bir arada kullanılması akıllı tedarik zincirleri sağlayarak onlara her türlü kesintiyi ele alacak donanımı sunuyor. Edge bilişim, kalabalıkların yönetiminden teslimata uzanan her alanda kullanılan drone'ların performansını da geliştirebilir. Ayrıca, 5G’li edge bilişim ani ve sürekli trafik artışları yaşayan ağlar için kapasite, hız ve güvenlik sorunlarını çözmeye yardımcı oluyor. Örneğin, deniz araştırmaları kuruluşu ProMareis, gelişmiş oşinografi araştırması gerçekleştirmeyi amaçlayan Mayflower Autonomous Ship Projesi sayesinde insansız bir gemi inşa etmek için edge bilişimden yararlanıyor. Gemi, hiç insan müdahalesi olmadan, denizde algılamak, düşünmek ve karar almak amacıyla bir kamera ağından, radar sistemlerinden, Deniz Otomatik Tanımlama Sisteminden ve hava tahmin istasyonundan gelecek verileri yönetmek ve toplamak için edge teknolojisini temel alıyor.

Edge bilişim, dağıtılmış bir sistemdeki neredeyse her uygulamadan yararlanabilir. Verileri kaynağında analiz etme yeteneği, işletmelerin zamanın herhangi bir noktasındaki en güncel verilere dayanan kararlar almasına ve adımlar atmasına olanak tanır. 5G hızı ve kısa gecikme süresi edge tabanlı uygulamalara eklendiğinde ise yepyeni bir seviyede inovasyonun kapılarını açma gücüne sahip. Örneğin;

5G ve edge bilişim kullanılan bir fabrikadaki bir üretici, verileri fabrika sınırları içinde analiz etmek için otomatik makineleri, endüstriyel robotları daha hızlı ve verimli bir şekilde devreye alabilir,

Bir perakendeci dökülme, zayiat ve bozulma gibi kârı etkileyen sorunları azaltmak ya da trafik örüntülerine, hava durumu değişkenlerine ya da diğer gerçek zamanlı değişkenlere dayanarak fiyat ayarlamalarının tam değerini yakalamak için yapay zeka içeren uygulamaları kullanabilir,

Bir otomotiv şirketi uyarılar ve arabalar arası iletişim yoluyla sürücü deneyimlerini iyileştirebilir,

Edge bilişim, enerji verimliliği sağlamaya da yardımcı olma potansiyeline sahip. IBM İş Değerleri Enstitüsü anketine katılan kuruluşların %54’ü enerji verimliliği yönetimi için üç yıl içinde edge bilişim uygulamalarını kullanacağını belirtiyor. Ayrıca, çeşitli sektörlerden kuruluşlar, edge bilişimin beş yıl içinde yıllık güç tüketimlerini azaltacağını tahmin ederken, telekomünikasyon ve elektronik sektörleri %11’in üzerinde bir oranla en büyük düşüşü bekliyor.

Peki, bu hayalin gerçek olması için ne gerekiyor?

Bu çerçevede bilişim mimarisinin belirlenmesi en önemli başlık. Bu çerçevede açık ve hibrit bulut yaklaşımını benimseyen kuruluşlar, edge fırsatını başarıyla yakalama imkanına sahip. Çünkü bilgi işlem, kamuya açık ve özel bulutlarda giderek yaygınlaşırken, işletmelerin önlerindeki zorluk, tüm farklı unsurları çeviklik ve hızlı teslimat sağlayan uyumlu bir platforma bağlama sıkıntısından kaynaklanmakta.

İşletmelerin, bu yeni bilişim neslinde bilişimin gerçekleştirildiği her yerde özellikleri, işlevleri ve güvenlik yamalarını küresel olarak, istikrarlı bir şekilde devreye alabilmek amacıyla genel yönetim ve yazılım geliştirme yeteneklerini kullanmaya başladıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca, işletmelerin, bunu verimli, ölçeklenebilir ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için üst düzeyde otomasyon uygulamaları gerekiyor. Dünyamız giderek daha çok yazılıma odaklanırkenve hem bireysel hem kurumsal müşteriler artık kullandıkları ürünlerin zaman içinde daha iyi olmasını bekliyor. Gerçek ilerleme sürekli iyileştirme için oluşturulmuş platformlarla ve sistemlerle kolaylaştırılıyor.

Açık teknolojiler ve standartlar, başarılı bir edge stratejisi için kritik öneme sahip.

Tüm bunlar işletmeler için daha hızlı inovasyon, geniş bir geliştirici topluluğuna erişim, daha verimli ekosistem bağlantıları, cihazları kullanma ve farklı sağlayıcıların altyapılarına uygulamalar veya hizmetler dağıtmada daha fazla çeviklik sunarken sorunsuz bir deneyimi beraberinde getiriyor.

Şirketlerin, pandemiden çıkıp çok farklı bir pazarda ilerlerken, değişikliklere uyum sağlamaları ve belirsiz bir gelecekte yollarını bulmalarına yardımcı olacak teknolojileri uygulamaları için çeviklik ve verimlilik vazgeçilmezdir. Hibrit, çoklu bulut stratejilerini hazırlamak için adımlar atan kuruluşlar edge bilişimin tam potansiyelinden yararlanmaya hazır olacak ve bu yeni manzarada güçlü oyuncular olarak ortaya çıkacak. Bu, hepimizin gerçek zamanlı değişikliklere daha hızlı yanıt verebilen ve karmaşık zorlukları daha iyi yönetebilen bir dünya kurmamıza yardımcı olacak.



