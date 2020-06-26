Beklenen oyun Cyberpunk 2077 için önemli gelişme

Cyberpunk 2077’yle birlikte kullanıcılar, aşağıdaki ışın izleme özelliklerini deneyimleyebilecekler:

Işın İzleme Özellikli Çevresel Perdeleme (Ambient Occlusion): Çevresel perdeleme, bir sahne içerisinde yer alan tüm noktaların ortam aydınlatmasına ne kadar maruz kaldığını hesaplayan bir görüntüleme tekniğidir. Bu teknik sayesinde oluşan dağınık gölgelendirme etkisi sayesinde kapalı ve başka objeler arkasında kalan alanlar daha karanlık bir tonlamaya sahip olur ve sahnenin daha aydınlık öğeleri ile oluşan bu kontrast sayesinde ortaya daha gerçekçi bir görüntü çıkar. Cyberpunk 2077’de Ray Tracing özellikli çevresel perdeleme gölge bilgisinin yer almadığı için geleneksel görüntüleme yöntemleri ile hesaplanamayacak yerel gölgelendirme efektlerini ortaya koymak için yerel ışık kaynaklarıyla birlikte kullanılabilir. Bu sayede ortaya çok daha gerçekçi bir görüntü çıkmış olur.



Işın İzleme Özellikli Dağınık Aydınlatma: Geleneksel görüntüleme teknikleriyle kolayca elde edilemeyen bu özellik hem gökyüzü aydınlatmasını, hem de ışık yayma özelliğine sahip dokulardan (emissive textures) yayılan ışığı hesaplar.

Işın İzleme Özellikli Yansımalar: Cyberpunk 2077’deki Ray Tracing özellikli yansımalar tüm yüzeylerde kullanılır ve ışın takibi devasa görüş mesafelerinde bile gerçekçi yansımalar sağlayacak şekilde birkaç kilometreye kadar uzanabilir. Işın izleme özellikli yansımalar opak veya saydam yüzey gözetmeksizin bütün yüzeylerde, üzerinden bir defa yansıtılan ışını takip ederek hesaplanır. Hesaplananlar arasında doğal ayna etkisi oluşturan cam pencereler veya daha kaba yansımalara yol açan pürüzlü bir dokuya sahip metal yüzeyler gibi pek çok farklı özellikte yüzey bulunur. Ekran alanı efektlerinin (screen space reflections) aksine, ışın izlemeli yansımalar, o anda sahnede bulunmayan objelerden kaynaklanan yansımaları da hesaplayabilirler ve bu sayede ekrana oyuncunun o anda içinde bulunduğu ortamı çok daha gerçekçi bir şekilde yansıtan bir görüntü ortaya çıkmış olur.



Işın İzleme Özellikli Gölgeler: Geliştiriciler, Ray Tracing sayesinde oyunlara piksel bakımından kusursuz, gölge haritalarının kaybından ve sınırlamalarından etkilenmeyen gölgeler ekleyebilir. Cyberpunk 2077’de güneş ve aydan yayılan ışığın gölgeleri ışın izleme kullanarak hesaplanıyor. Bu sayede güneş ve ay ışığından kaynaklanan gölgeler fiziksel olarak gerçeği yansıtacak ve hatta ışığın bulutlardan geçerken dağılması da denklem içerisinde yer alacak.

Işın izleme ve NVIDIA DLSS 2.0 özelliklerinin oyun tutkunlarına 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren sunulması bekleniyor.

Cyberpunk 2077’yi GeForce NOW’da Oynayın

Cyberpunk 2077 ışın izleme efektleri ve DLSS 2.0 desteği ile GeForce NOW’da bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak. Eski nesil bir PC, Mac, SHIELD veya Android cihazda oynansa dahi Cyberpunk 2077, 1080p 60 FPS'de deneyimlenebilecek.







