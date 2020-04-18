Battlefield 1 Sistem Gereksinimleri Neler? Battlefield 1 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Battlefield 1, I. Dünya Savaşı temalı online oynanan FPS oyunudur. Silahlar, askerler ve görsel temalar ile kendinizi birden I. Dünya Savaşı’nın içinde buluyorsunuz. Ordunuzu kurarak cephelerde düşmana karşı savaşıp, galip gelmeye çalışıyorsunuz.

Oyunda Akın (Rush), Fetih (Conquest), Takım Ölüm Karşılaşması (Team Deathmatch), Üstünlük (Domination) ve Savaş Güvercinleri haritaları bulunuyor. Bir haritadaki savaşları kazanmadan ve görevleri yerine getirmeden diğer haritaya geçemiyorsunuz. Saldırgan ya da savunmacı taraf olarak haritada tarafınıza düşen görevi yerine getiriyorsunuz. Silah olarak I. Dünya Savaşı’nda kullanılan bütün silahları ve hava araçlarını kullanabiliyorsunuz.

Battlefield 1 Sistem Gereksinimleri

Oyunu bilgisayarınızda oynayabilmeniz için minimum battlefield 1 sistem gereksinimleri olarak; Windows 7/8/10 işletim sistemi ve intel core i5 6600K / AMD FX-6350 işlemci gerekiyor. 8 GB ram bellek kapasitesine, 500 GB sabit disk alanı ve AMD Radeon™ HD 7850 2GB/ nVidia GeForce® GTX 660 2GB ekran kartına ihtiyacınız vardır.

Oyunu takılmadan ve akıcı oynamak istiyorsanız 64-bit Windows 10 veya üstü işlem sistemine, Intel Core i7 4790/ AMD FX 8350 Wraith işlemci kullanmalısınız. 16 GB ram bellek kapasitesi, 50 GB boş disk alanı ve NVIDIA GeForce® GTX 1060 3GB/ AMD Radeon™ RX 480 4GB ekran kartı tavsiye edilir.