Barry Silbert kimdir? Kripto para piyasası ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti

Barry Silbert Houlihan Lokey’de bankacı olarak çalıştı. Barry Silbert şu anda kripto para şirketlerinin büyümesine ve yatırım yapmasına yardımcı olan bir şirket olan Digital Currency Group‘un (DCG) kurucusu ve CEO’sudur.

Barry Silbert, 2008 yılında likit olmayan varlıklar piyasası şirketi olan SecondMarket’in CEO’luk görevini üstlendi. SecondMarket, özel şirketlerin ve yatırım fonlarının, karmaşık olan iş akışlarını basitleştirerek, yatırımcıların katılımını daha kolaylaştıran ve sermayeyi daha verimli şekilde arttırmalarını sağlayan bir platformdu.SecondMarket, World Economic Forum (Dünya Ekonomik Forumu) tarafından Technology Pioneer (Teknoloji Öncüsü) olarak adlandırılması da dahil olmak üzere çok sayıda ödül aldı. Ayrıca şirket, Forbes, Fast Company, Deloitte ve diğer kuruluşlardan da ödüller aldı. Barry Silbert, Ernst & Young ve Crain’s tarafından Entrepreneur of the Year (Yılın Girişimcisi) seçilmek ve Fortune’un prestijli 40 Under 40 (40 Yaş Altı 40 Kişi) listesine seçilmek de dahil olmak üzere birçok bireysel ödül aldı.

Daha sonra, SecondMarket ile beraber ABD’deki türünün ilk yatırım şirketi olan Bitcoin ve diğer yatırımlar için Bitcoin Investment Trust’u kurdu. Dijital para birimlerine ve kripto para piyasasına odaklanmak için 2013 yılında SecondMarket’in CEO’luk görevinden istifa eden Barry Silbert, 2015 yılında ise SecondMarket’i halka açıklanmayan bir bedel karşılığında Nasdaq’a sattı. Barry Silbert, DCG’yi ise SecondMarket’i Nasdaq’a sattıktan kısa bir süre sonra kurdu.