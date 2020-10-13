Azir Counter (Ct) - Azir Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Azir karakteri pek bilinmese de önemli karakterlerden biridir. Bu karakterlerin özelliklerinden önce genel bilgileri aktaralım.

Azir Counter

Azir ölümsüzlüğün eşiğine gelmiş çok gururlu bir karakterdir. Eskiden Shurima'nın imparatoruydu. Ancak imparator olduğu zamanlarda ölümlüydü. Oldukça başarılı odluğu dönemlerde çok kibirli olması nedeni ile Azir'e ihanet ettiler. Sonrasında ise ihanet eden kişilerce öldürüldü. Aradan 1000 yıl geçtikten sonra Azir tekrar yükselişe geçmiştir. Oldukça güçlü olan bir varlık olarak tekrar gelmiştir. Azir kumlara gömülmüş olan Shurima'nın tekrar görkemli zamanlarına dönmesi için çalışmaktadır.

Azir Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Ahri

l Zed

l Xerath

l Talon

l Syndra

l Ziggs

Azir Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Ekko

l Heimerdinger

l Katarina

l Nasus

l Yasuo

Azir Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Shurima'nın Mirası: Azir bu yeteneği ile yok edilmiş olan düşman ya da dost kulelerinden Güneş Kursu yaratma özelliğine sahiptir.

Kumların Fatihi: Azir bu yeteneği ile kumdan olan askerleri yönlendirerek istediği yere gitmelerini sağlayabilir. Kumdan askerler Azir'in emri ile koştuklarında düşmanlara çarpar ve onların içinden geçer. Bu şekilde düşmanlara büyük hasarlar verirler. Bunun yanında düşmanların yavaşlamasına da neden olurlar.

İleri: Bu yetenek ile Azir bir kumdan askeri yanına çağırır. Bu asker Azir'in yerine yakında bulunan hedeflerle savaşır. Kumdan askerin düşmana karşı yapmış olduğu bu saldırılar Azir'in normal saldırısı yerine de geçer. Bu zararlar bir hat üzerinde bulunan tüm düşmanlara büyü hasarı vermektedir.

Kayan Kumlar: Azir bir süre bir kalkan edinir. Sonrasında kumdan askerlerden birine doğru hamle yapar ve bu şekilde düşmanlarının zarar görmesini sağlar. Düşman olan bir şampiyon ile karşılaştığında Azir hızlı bir şekilde yeniden kumdan asker yapar ve düşmanı etkisiz hale getirir.

İmparatorluk Muhafızları: Azir'in bu yeteneği sayesinde kumdan askerler yan yana dizilir ve hep beraber savaşmaya başlar. Bu şekilde düşmanları savurup zarar görmelerini sağlarlar.