ASUS, yeni oyuncu kulaklığı Theta Electret’i duyurdu

PC, Mac, oyun konsolları, Nintendo Switch ve cep telefonları gibi birçok platformu destekleyen ROG Theta Electret, DAC ve amplifikatörlerle eşleştirilebilir yapısıyla dikkat çeken bir ürün. Hem ses tutkunları hem de oyuncular için tasarlanan ROG Theta Electret, özellikle yüksek ve orta frekans aralığında gerçekçi ses kalitesi sağlıyor. Kulaklık, oyun oynarken veya müzik dinlerken saf, yüksek çözünürlüklü ses için, yüksek kaliteli bir DAC veya amplifikatörle eşleştirilebiliyor.

ROG Theta Electret, her elektret sürücüsünü, optimize edilmiş bas sunmak için hava geçirmez bir hazne tasarımına sahip bağımsız bir ASUS Essence neodimyum sürücüyle birleştiriyor. Ayrıca, yüksek kaliteli ses sinyali sağlayan gümüş kaplı bakır tel, elektret sürücüyü özellikle yüksek frekans aralıklarında yüksek netlik ve görüntüleme ile yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunmak için uygun bir altyapı sağlıyor.

ROG Theta Electret, daha saf ve daha net ses için frekans aralıkları arasındaki paraziti azaltan sinyal yönlendirme teknolojisini kullanan özel olarak ayarlanmış bir boom mikrofona sahip. Kulaklık, Discord ve TeamSpeak dahil olmak üzere önde gelen iletişim uygulamaları tarafından onaylanmasıyla göze çarpıyor.





Hem ROG Hybrid hem de yüzde 100 protein deri kulak yastıklarıyla birlikte gelen ROG Theta Electret, ve kullanıcıların kulaklığı konfor tercihlerine göre uyarlamasını sağlıyor. ROG Hybrid kulak yastıkları, oyuncuların uzun oyun seansları sırasında serin kalmasına yardımcı olmak için ısıyı %25'e kadar azaltan hızlı soğutma kumaşı içeriyor. Her iki kulak yastığı seti, oyuncuların yorgunluk veya aşırı ısınma olmadan uzun süre oynamalarına imkân tanıyor ve mükemmel konfor ve ses yalıtımı sağlıyor. Kulak yastıkları sıkı ve rahat bir şekilde yerinde duran D şeklinde bir tasarıma sahip.