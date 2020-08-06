Asus, yeni oyuncu bilgisayarı ROG Zephyrus S17'yi satışa sundu

İşlemci sıcaklığını ciddi oranda düşüren ve bilgisayar performansının artmasını sağlayan sıvı metal soğutmaya sahip 10.Nesil Intel işlemcileri ve NVIDIA GeForce Super serisi ekran kartı ile yenilenen GX701’in, patentli soğutma teknolojisi sayesinde oldukça ince bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

İnce ekran çerçeveleri sayesinde daha az yer kaplayan 17.3 inçlik büyük ekran, standart 15.6 inç bilgisayar kasası kadar yer kaplıyor.

Masaüstü bilgisayar performansına rakip olarak üretilen GX701, 144Hz tazeleme hızına sahip ekranının yanında 10.Nesil Intel 10750H işlemcisi, GeForce RTX2070 Super ekran kartı ve patentli özel soğutma sistemiyle geliyor.

Taşınabilir güçlü cihazlardaki en önemli konulardan biri olan ısınmayı en aza indirmek için yoğun bir ar-ge çalışması yaptıklarını dikkat çeken Asus yetkilileri, aerodinamik soğutma tasarımı sayesinde ekranı açıldığında yukarı doğru kalkan ROG Zephyrus S17’nin (GX701), hava sirkülasyonunu maksimum seviyeye çıkararak daha düşük sıcaklıkta çalıştığına vurgu yaptı. Fan teknolojilerinde ise, kullanıcının yaptığı seçimlerle, güç tüketiminin farklı modlarının o anki kullanım senaryosuna göre değiştiği verilen diğer detaylar arasında.

Geliştirilen Optimus teknolojisiyle birlikte, oyun ve diğer profesyonel işlemler sırasında tam güçte, internette gezinme ve video izleme gibi basit işlerde ise tasarruf modunda çalışabildiği bilgisi verildi. Otomatik olarak değişen bu ayarların ayrıca manuel olarak da değiştirilebildiği ifade edildi.