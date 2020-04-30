ASUS, yeni monitörlerini gün ışığına çıkardı

32 inç PA32UCX-P ve 27 inç PA27UCX modelleri, mini LED arka aydınlatmanın yanı sıra Dolby Vision, HDR10 ve Hybrid Log Gamma (HLG) gibi birden çok HDR biçimini destekliyor. PA32UCX-P, 1152 noktadan bölgesel karartma destekli paneliyle 1200 cd/m2 maksimum parlaklığa ulaşıyor. PA24UCX’ün 576 noktalı bölgesel karartma destekli paneli ise 1000 cd/m2 parlaklık sunabiliyor.

İçerik üreticilere profesyonel düzeyde renk performansı sunmak için tasarlanan PA32UCX-P ve PA27UCX, önceden kalibre edilerek sRGB ve Adobe RGB renk alanlarında Delta-E < 1 renk doğruluğuna ulaşıyor. Modeller ayrıca DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020, sRGB ve Adobe RGB renk alanlarını destekleyen quantum-dot teknolojisine sahip olmasıyla göze çarpıyor. Önde gelen kalibrasyon cihazları ve yazılımlarıyla uyumlu olan monitörler, kusursuz kalibrasyon imkanı sunuyor.



Geniş açıda renk doğruluğu

ProArt Display PA32UCX-P ve PA27UCX, geniş izleme açılarında da mükemmel renk ve kontrast sunuyor. Çoğu mini LED monitör, geniş açıdan izlendiğinde renk doğruluğu sorunları yaşatıyor. Bu da müşteriler veya iş arkadaşlarıyla birlikte renk doğruluğunun önemli olduğu projeler üzerinde çalışırken problem oluşturabiliyor. PA32UCX-P ve PA27UCX’teki çığır açıcı Eksen Dışı Kontrast Optimizasyonu (OCO) teknolojisi, ışık iletimini kontrol eden bir katmanla bu sorunu çözüyor. OCO teknolojisi ışık sızıntısı efektini %80 azaltıyor ve ekrana geniş açıdan bakıldığında koyu renkler için kontrast oranını 7 kat artırıyor. OCO teknolojisiyle ekrandaki görüntülerin herkes tarafından doğru şekilde görülmesi sağlanıyor.





Dolby Vision, HDR10 ve Hybrid Log Gamma destekli 4K ekranlar

ProArt Display PA32UCX-P ve PA27UCX monitörler ASUS Smart HDR teknolojisinden yararlanıyor. Birden fazla HDR biçimini ve PQ eğrisini destekleyen monitörler, içerik üreticilerin özel ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Dolby Vision HDR desteği sunan PA32UCX-P ve PA27UCX, canlı ve parlak görüntüler, yüksek kontrast oranlı renk sunuyor.

ProArt Display PA32UCX-P ve PA27UCX, HDR10 desteğinin yanı sıra PQ Hard Clip, PQ Optimized ve PQ Basic gibi birden çok PQ eğrisini de destekliyor. Böylece içerik üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayan modeller, mevcut video yayın hizmetleri ve sayısı giderek artan HDR oyunlarıyla da uyumlu çalışıyor. HDR10’da HDR Ön İnceleme işlevine de destek veren ProArt PA32UCX-P ve PA27UCX, içerik üreticilere kamerayı doğrudan monitöre bağlayıp, çekilen HDR içeriklerini tüm tonlarıyla görme fırsatı sunuyor. HDR Preview özelliği ayrıca video düzenleme yazılımlarıyla da otomatik olarak çalışıyor. İçerik üreticiler son görüntünün gerçekçi bir simülasyonunu görerek daha kolay düzenleme yapabiliyor.

Hybrid Log Gamma (HLG) desteği ise BBC iPlayer, Japan NHK TV ve DirecTV gibi uydu TV yayınlarıyla uyumluluk sağlıyor. HDR Ön İnceleme işlevi HLG formatında da kullanılabiliyor.

Sektör lideri renk doğruluğu

ProArt Display PA32UCX-P, 1200 cd/m2 maksimum parlaklıkla gerçek 10 bit renk derinliği sağlarken PA27UCX de 1000 cd/m2 parlaklığa ulaşarak video düzenleme ve post prodüksiyon için tüm renk tayfını gözler önüne seriyor. Sinema standardı olan DCI-P3 renk gamına destek veren quantum-dot teknolojisi ise çok daha gerçekçi renkler elde edilmesini sağlıyor. PA32UCX-P modeli %99 DCI-P3, %99,5 Adobe RGB, %89 Rec. 2020, %100 sRGB ve Rec. 709 renk gamlarını; PA27UCX modeli ise %97 DCI-P3, %99,5 Adobe RGB, %83 Rec. 2020, %100 sRGB ve Rec. 709 renk gamlarını sunuyor. Profesyonel düzeyde renk performansı sergileyen her iki model de üst seviye video düzenleme ve post prodüksiyona uygun.

ProArt Display PA32UCX-P ve PA27UCX, sRGB ve Adobe RGB renk alanlarında Delta-E < 1 renk doğruluğu değeri elde ederek sektör lideri olmak için önceden kalibre edildi. Monitörlerde görüntülerin ekrana doğru yansıtıldığından emin olmak için gelişmiş gri ölçek teknolojisine yer veriliyor. PA32UCX-P ve PA27UCX’de ayrıca, ekranın farklı bölümlerindeki parlaklık ve renk değişimlerini önleyen %95 homojenlik telafisi teknolojisi bulunuyor.

Kapsamlı kalibrasyon için geniş uyumluluk

ProArt Display PA32UCX-P ve PA27UCX’de bulunan ASUS ProArt yazılımı X‑Rite, Datacolor, Klein ve diğer önde gelen markaların kalibrasyon cihazlarına ve Calman, Light Illusion ColourSpace CMS gibi markaların profesyonel kalibrasyon yazılımlarını destekliyor. Kullanıcılar optimum renk doğruluğu elde etmek için gelişmiş ayar yapma olanağına da sahip. Ayrıca renk ayarlarını monitörlerdeki entegre devre yongasına kaydederek farklı cihazlarda aynı renk ayarlarını kullanmak da mümkün.