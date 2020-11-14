ASUS, yeni minik bilgisayarı VivoMini VC66-C2'yi duyurdu

VivoMini VC66-C2, masaüstü sınıfı 10. Nesil Intel Core işlemci ve DDR4 2933 MHz bellekle geliyor. 4K UHD ekranlara destek veren ürün, çeşitli görüntü çıkışları sayesinde birçok monitörle uyumlu. VivoMini VC66-C2; bir adet M.2 SSD ve iki adet 2,5 inç HDD ya da üç adet M.2 SSD ve bir adet 2,5 inç HDD, ayrıca bir adet optik disk sürücü şeklinde yapılandırılabiliyor. Bu esneklik sayesinde VivoMini VC66-C2’yi bir dosya sunucusu, medya düzenleme platformu veya yalnızca günlük işler ve eğlence için bir mini PC olarak kullanabiliyorsunuz. Ürün ayrıca iş istasyonu olarak da kullanılabiliyor.

10. Nesil Intel Core, DDR4 2933 MHz bellek ve Windows 10 Pro

Yeni Intel Pentium Gold veya Core i7, i5 ve i3 işlemcilerle donatılan ASUS VivoMini VC66-C2, bir önceki nesil işlemcilere göre %30 daha yüksek performans sergiliyor. 64 GB’a kadar hızlı DDR4 2933 MHz bellekler aynı anda daha fazla iş halledebilmek için performansı daha da artırıyor. Bir adet M.2 SSD ve iki adet 2,5 inç sabit disk veya üç adet M.2 SSD ve bir adet 2,5 inç sabit diskten oluşan çifte depolama tasarımı ise hızlı veri aktarımı sunuyor.

Gelelim bağlantı seçeneklerine... Öncelikle cihazın ön kısmında, biri her iki yönde de kullanılabilir bir adet USB 3.2 Type-C bağlantısı olmak üzere toplam üç adet USB girişi bulunuyor. Arka panelde dört adet daha USB girişi, Intel Gigabit Ethernet, 4’ü 1 arada kart okuyucu ve ses çıkışı bulunuyor.

VivoMini VC66-C2’de ayrıca bir adet HDMI ve iki adet DisplayPort çıkışı yer alıyor. DisplayPort çıkışlarından biri USB-C üzerinden çalışıyor. Bu görüntü çıkışları sayesinde kullanıcılar birçok farklı ekrana bağlantı kurabiliyor. VivoMini VC66-C2’deki seri port ise her tür eski ve gömülü cihazın bağlanabilmesini sağlıyor. Barkod tarayıcılardan otomatlara, satış noktası sistemlerinden yazıcılara, router’lara ve modemlere kadar her cihazı bağlamak mümkün. VivoMini VC66-C2’de ayrıca en yeni WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı imkanları sunuluyor.

ASUS VivoMini VC66-C2 entegre Intel UHD Graphics 630 ile 4K UHD çözünürlüğü destekliyor. HDMI ve iki adet DisplayPort bağlantısı sayesinde birçok farklı TV’yi, projektörü ve monitörü bağlamak mümkün.

VivoMini VC66-C2 aynı anda üç adet ekrana destek verebiliyor.

Cihaza üç adede kadar M.2 SSD, iki adede kadar sabit disk ve bir de optik disk sürücü yerleştirilebiliyor.VivoMini VC66-C2’de isteğe bağlı optik disk sürücü için yer de bulunuyor. DVD oynatıcı veya Blu-ray sürücüsü desteği de bulunuyor.

Ürün, kompakt yapıdaki 2 litre hacimli kasasıyla 1,5 kg ağırlığa sahip.



