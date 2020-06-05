ASUS, yeni AMD işlemcili oyun bilgisayarlarını satışa çıkardı

Rakipleri ile yakaladığı rekabet ve performans avantajı sayesinde son kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni Ryzen 4000 serisi işlemciler hem ülkemizde hem de yurtdışında oldukça ses getirmişti.



Ryzen 4800 ve 4900 işlemci alternatifleri ile satışta olan FA506, ekran kartı tarafında da güçlü RTX serisi ve GTX 16 seçeneklerini sunuyor. Önceki nesillere göre ciddi bir performans artışıyla gelen ürünlerde yer alan DDR4-3200 hızında çalışan RAM teknolojisi de bir diğer detay. Piyasadaki birçok rakip markada hala 2666Mhz RAM bulunurken, DDR4-3200 hızında çalışan RAM'le çalışan bu yeni ASUS bilgisayarlar fiyat performans kategorisinde öne çıkıyor.

Uzun saatler kullanımın ardından ısınarak performans kayıpları yaşayan taşınabilir cihazların aksine TUF FA506, çift fanlı anti-toz teknolojisi sayesinde hem soğutma kanallarını dışarıdan gelen tozlara karşı koruyor, hem de daha uzun saatler boyunca istikrarlı bir performans sunuyor.

MIL-STD-810G askeri sınıf dayanıklılık testlerinden başarılı sonuçlarla geçen bu cihazın günlük kullanımda yaşanabilecek pek çok kazaya karşı dayanıklı olduğu da belirtildi. Yetkililer bu kasanın aynı zamanda RGB ışıklandırma ile kişiselleştirilebildiğinin altını çizdi.



