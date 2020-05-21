ASUS, W480 iş istasyonu serisini duyurdu

ASUS W480 iş istasyonu serisi, gerekli performansı profesyonel düzeyde güvenilirlik ve güvenliği bütçe dostu bir fiyatla sunan bir iş istasyonu arayan KOBİ’ler ve içerik üreticiler için ideal çözüm sunuyor. 10 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip, 5,3 GHz saat hızında modellere kadar uzanan Intel Xeon W-1200 işlemcilere ek olarak 125 W ve 128 GB DDR4-2933 ECC bellek desteği sunan ASUS W480 iş istasyonu serisi 2D/3D CAD uygulamaları için özel olarak üretildi.

ASUS W480 iş istasyonu serisi ayrıca ASUS Control Center Express ve ASUS Control Center yazılımlarına da destek veriyor. Bu kurumsal sınıf BT takip ve yönetim yazılımları, kapsamlı kontroller ve kullanışlı işlevlerle BT operasyonlarını sadeleştirip verimi artırıyor. İşletmeler kendi operasyonel ölçeklerine ve kontrol odaları veya veri merkezleri gibi uygulama alanlarına göre yazılımların farklı özelliklerinden yararlanabiliyor.

Pro WS W480-ACE iş istasyonu anakartı

ASUS Pro WS W480-ACE anakart profesyonel düzeyde performans, güvenilirlik, hızlı bağlantı ve yönetim özellikleri sunuyor. Intel Xeon W-1200 işlemcilerden güç alan ve sistem çökmelerini azaltmak için veri bozulmalarını otomatik olarak tespit edip düzelten 128 GB ECC belleklere destek veren Pro WS W480-ACE, 12+2 güç aşamalı ve gelişmiş soğutma bloklu sağlam güç tasarımıyla 7/24 faaliyet halindeki profesyonel çalışma ortamlarının hızlı performans ve güvenilirlik ihtiyaçlarını karşılıyor.

Pro WS W480-ACE büyük dosyaların daha hızlı aktarılması ve yüksek çözünürlüklü videoların anında yayınlanması için iki adet yerleşik Ethernet girişine sahip. Bunlardan biri, geleneksel LAN bağlantılarına kıyasla 2,5 kata kadar daha fazla bant genişliğine sahip Intel 2.5G Ethernet desteği sunuyor. Sistem çöktüğünde veya işletim sistemi kurulmadığında, RTL8117 yönetim LAN girişi ile iş istasyonuna donanım düzeyinde uzaktan erişerek sistemi yeniden başlatmak, BIOS ayarlarını değiştirmek veya ASUS Control Center Express ile güncelleme yapmak mümkün.



Pro WS W480-ACE’nin giriş çıkış panelinde, her biri 20 Gbps hıza ulaşabilen iki adet Thunderbolt 3 Type-C bağlantısı yer alıyor. Thunderbolt ile altı adet cihazı papatya dizilimiyle bağlamak mümkün. Ayrıca DisplayPort 1.4 video sinyalleri de bu bağlantıyla aktarılabiliyor. Arka kısımda, her biri 10 Gbps’e kadar destek veren dört adet USB 3.2 Gen 2 Type-A bağlantısı ve 5 Gbps hıza ulaşabilen iki adet de USB 3.2 Gen 1 Type-A bağlantısı bulunuyor.

ASUS Control Center Express

100’den fazla ASUS anakartla uyumlu olan BT takip ve yönetim yazılımı ASUS Control Center Express, işletmelere birçok dikey pazarda esneklik ve kolay kurulum imkanı sağlıyor.

Beş dakikadan daha kısa sürede kurulabilen ASUS Control Center Express, sahip olduğu kullanışlı arayüz ve akıllı menülerle kolay durum takibi yapmayı sağlıyor. Yazılımdaki yenilikçi Kat Planı Görünümü özelliği, BT yöneticilerinin tüm cihazları görsel olarak gerçek zamanlı takip edebilmesini sağlıyor. Bu da cihazları liste görünümünde yönetmekten daha verimli bir çözüm sunuyor. BT yöneticileri, çalışma ortamının görünümünü JPEG biçiminde aktarıp, varlıkların kısayol simgelerini ekleyerek kolaylıkla gerçek zamanlı kontrol imkanı elde ediyor.

ASUS Control Center Express, tüm cihazlarınızın donanım, yazılım, kullanım ve bağlantı bilgilerini gerçek zamanlı olarak sunuyor. Bu sayede sistemdeki hataları belirleyip çökme riskini azaltarak üretkenliği artırmak mümkün oluyor. Ekran kartları da dahil olmak üzere tüm donanımların sistem sıcaklıkları, fan, voltaj ve donanım durumları gibi ayrıntılı bilgileri tek bakışta görülebiliyor.

Pro E500 G6 iş istasyonu sistemi

Yaratıcı profesyoneller için özel olarak geliştirilen ASUS Pro E500 G6 iş istasyonu, karmaşık tasarım, modelleme ve analitik işleri için olağanüstü performans sunuyor. Şık görünüm ve işlevselliği bir araya getiren estetik tasarıma sahip olan kasa, üçgen ağ desenli etkileyici ön paneliyle sistemde hava akışı sağlayarak sıcaklık kontrolü sağlıyor. Böylece güvenilirlik ve sürekli performans elde ediliyor.

Intel Xeon W-1200 işlemcilerden güç alan Pro E500 G6, 128 GB’a kadar ECC bellek ve yerleşik çift Ethernet girişine sahip. Bu girişlerden biri geleneksel LAN bağlantılarına kıyasla 2,5 kat daha fazla bant genişliği sunabilen Intel 2.5G Ethernet desteği sunuyor.

Uyumluluk konusunun önemini bilen ASUS, Pro E500 G6’nın ihtiyaç duyduğunuz uygulamalara hazır olmasını da sağladı. ASUS aralarında Adobe, Autodesk ve V-Ray gibi isimlerin de bulunduğu birçok bağımsız yazılım markasıyla yakın çalışarak, yazılımların ASUS donanımlarıyla uyumlu çalıştığını test edip onaylatıyor.

Bakımı kolay bir tasarıma sahip olan ASUS Pro E500 G6, yöneticilerin hiçbir alet kullanmadan kasayı açarak bakım yapmasını ve sistem bileşenlerini yenilemesini sağlıyor. Böylece sistemin kesintisiz çalışma süresinin en yüksek seviyeye gelmesine yardımcı oluyor.

ASUS Control Center

ASUS Control Center; sunucular, iş istasyonları, mini PC’ler ve dijital tabelaların gerçek zamanlı takibi ve kontrolü için tasarlanan kapsamlı BT altyapı yönetim yazılımıdır. ASUS Control Center ile uzaktan BIOS güncellemesi yapabilir, mobil cihazlar üzerinden birden fazla sistemi izleyebilir, tek tıkla yazılım güncellemeleri yapılıp dağıtılabilir. Böylece her tür BT altyapısı için daha kolay bir sunucu yönetimi sağlanır.