Asus RT-AX82U Gaming Router incelemesi

Ürünün oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olduğu söylenebilir. Bu nedenle ürünün özelliklerine geçmeden önce tasarımıyla başlayalım. Asus RT-AX82U tasarımıyla bir uzay mekiğini ya da gelecekten gelen bir ürünmüş gibi görünüyor.

Ön yüzündeki ızgara üzerinden Aura Sync ile kontrol edilebilen RGB aydınlatmalar ise ürünün öne çıkan bir başka özelliği. Bu ışıklandırmanın kontrolü de yazılım üzerinden sağlanabiliyor.

Özelliklerine geldiğimizde ilk olarak ürünün çift bant destekli bir Wi-Fi 6 router modeli olduğunu söyleyelim. Bu da oyunların oldukça akıcı bir şekilde oynanması anlamına geliyor. 5.4 Gbps’e kadar Wi-Fi bağlantı hızına ulaşabilen ürün, arka yüzünde 4 port barındırıyor ve bu portların biri oyun için öncelikli olarak atanmış.



Bu portlarla birlikte 1 adet WAN portu ve bir de USB bağlantısı bulunuyor. Böylelikle uzaktan torrent erişimi, dosya kontrolü gibi düzenlemeleri direkt olarak router üzerinden yapma şansınız bulunuyor.

Bu ürünü iyi anlayabilmek için öncelikle Wi-Fi 6 kavramını da biraz açmak gerekiyor. Bu yeni nesil teknoloji yavaş yavaş hayatımıza adapte olmaya başladı. Wi-Fi 6 başka bir deyişle 802.11ax teknolojisinin sunduğu en önemli avantaj elbette yüksek bağlantı hızları. Bir önceki Wi-Fi standardına oranla üç kat daha fazla hız sunuyor. Bu nedenle ağ bağlantısından yüksek hız bekleyen kullanıcılar, örneğin online oyun oynayanlar Wi-Fi 6 teknolojisini tercih edebilirler.

Hızın yanı sıra belki de Wi-Fi 6’nın sunduğu en önemli avantaj, çoklu erişim desteği. Çok sayıda cihazın bağlı olduğu ağlarda daha önce yaşanan yavaşlama, tıkanma gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Bu teknoloji aynı zamanda ağa bağlı olan cihazların gereksinim duyduğu bant genişliğini de belirliyor ve buna göre bir kaynak birimi ayırıyor. Böylece ağa sürekli bağlı ve veri aktaran cihazlar ile arada bağlanıp veri aktaran cihazlar ayrışıyor.

Çok sayıda cihazın bağlı olduğu ev ve küçük ofislerde kablosuz ağ verimliliği önemli ölçüde artıyor. Bu nedenle Wi-Fi 6 teknolojisini tercih etmesi önerilen bir diğer kullanıcı tipi ise evinde ağa bağlı çok sayıda cihaz olanlar ya da küçük ofisler.



AiMesh sistemini de destekleyen bu model ile diğer Asus Mesh cihazlarınızdaki ağa bu ürünü katabildiğiniz gibi kablosuz ağ menzilinizi de artırabiliyorsunuz. Mobil Oyun Modu ile telefonunuza, tabletinize yükleyeceğiniz Asus Router uygulaması ile ağdaki önceliği cihazınıza sunarak PUBG Mobile gibi oyunlarda ping ve lag sorunları ortadan kayboluyor.



Güvenlik tarafına gelince... Bu kapsamda Trend Micro destekli Asus AiProtection özelliği de bu cihazda var. Asus RT-AX82U ile WPA3 şifreleme yapabilir, ebeveyn denetimleri, https önceliği, misafir ağı gibi seçenekleri de yönetebiliyorsunuz.



Son olarak Adaptive QoS'tan (Uyarlanabilir Hizmet Kalitesi) bahsedelim. Bu özellik, ağ trafiğindeki öncelikleri belirleyerek ağınızın akıcı bir şekilde çalışmasını amaçlıyor. Bu durumda arayüzden ya da Asus Router uygulaması üzerinden video yayını veya internette gezinti uygulamalarına ve oyunlara öncelik verebiliyorsunuz.