ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 incelemesi

Asus'un ROG kategorisinde yer alan Zephyrus G14, dizüstü bilgisayarlarına farklı bir bakış getiriyor. Özellikle oyuncu dizüstü bilgisayarlarının genelde daha büyük ekranlı olduğunu biliyoruz. Ancak Zephyrus G14, 14 inç'lik ekranıyla hem en güçlü dizüstü bilgisayarı olma konumunda hem de kolay taşınabilir yapısı sayesinde de oyun keyfini dilediğimiz her yere çok rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz. Sadece 1.6 kg ağırlığında olan Zephyrus G14’ü çantamıza koyduğumuzda bir ultrabook taşıyor gibiyiz, ağırlığını pek hissetmiyoruz. Ancak bu kadar hafif olmasına karşın, bu makinenin içinde çok güçlü bir donanım saklı.



Elbette öncelikle şunu söylemek isterim: Zephyrus G14, her ne kadar oyuncu dizüstü bilgisayarları arasında ilk ve tek olsa da, bu ürün sadece oyuncular için değil. İşi render olan, kullandığı uygulamalardan yüksek performans bekleyen profesyoneller de Zephyrus G14'ü tercih edebilir. Çünkü hem bu cihazdan çok yüksek performans alıyorsunuz hem de kolayca her yere götürebiliyorsunuz.

Zephyrus G14'ün ilk dikkatimi çeken vurucu özelliği Ergo-Lift tasarımı. Peki bu tasarım ne işe yarıyor? Ekranını klavyeden uzaklaştırdıkça klavye yükseliyor ve gördüğünüz gibi alt kısımda bir boşluk oluşuyor. Bu da zorlu oyunlarla zaman geçirirken daha iyi bir soğutma sağlıyor. Cihaz, ısındıkça elbette daha fazla hava akımına ihtiyaç duyuyor. Bu özel tasarım da oyuncular için hayat kurtarıcı bir özelliğe dönüşüyor.





Ancak bu tasarımın tek faydası bu değil. Cihaz bu haliyle hem sesleri daha iyi duymamızı sağlıyor, hem de klavyeyi kullanırken daha ergonomik bir yapı ortaya çıkıyor. Birçok kullanıcı, klavyeyi daha rahatça kullanabilmek için ek bir aparat ihtiyacı hissediyor. Oysa 3 derecelik açıyla klavyeyi yükselten Zephyrus G14'te buna da ihtiyacınız kalmıyor ve saatler boyu rahatça klavyeyi kullanabiliyorsunuz.

Videonun başında da söylediğim gibi Zephyrus G14, dünyanın en güçlü 14 inç ekranlı dizüstü bilgisayarı. Peki bu nasıl oluyor? Önce işlemciyle başlayalım. 144 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çeken Zephyrus G14'te AMD'nin Ryzen 5. Nesil işlemcisi (AMD Ryzen 9 5900HS) kullanılmış ve beraberinde NVIDIA'nın RTX 3060 model ekran kartı yer alıyor. Şu haliyle Zephyrus G14'ün piyasada bir alternatifi de yok.



3DMark ile gerçekleştirdiğimiz benchmark ölçümlerinde ASUS ROG Zephyrus G14'ün minik ebatlarına karşın güçlü bir donanıma sahip olduğunu görüyoruz. Ekran kartı ve CPU ölçümlerinde 6 binin üzerinde puan alarak yüksek performans gösteren ürün, beklentileri fazlasıyla karşılıyor.



Gerçekleştirdiğimiz benchmark testlerinde de Zephyrus’un ne kadar iddialı bir makine olduğunu da görme şansı bulduk. Gerek işlemci, gerek ekran kartı performansı, hem oyuncuları hem de profesyonelleri pek çok açıdan tatmin edecek gibi görünüyor. Bu yüksek performansı böyle hafif yapıdaki bir dizüstü bilgisayarda görmek gerçekten müthiş.

Bunlara ek olarak 1 TB SSD depolama alanı sunan ve 16 GB RAM ile gelen ürün, tüm bu özelliklerle birlikte sadece 1.6 kg ağırlığında.



Zephyrus G14'te Asus'un ince işçiliğini her açıdan görebilmek mümkün. Özellikle de cihazın arka yüzünde magnezyum alaşımlı bir yapı var. Üzerinde kesinlikle parmak izi kalmıyor. Dikkat edenler mutlaka vardır, bunu da söylemiş olayım.

Bu yüzeyin üzerinde yer alan noktalı yapıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Zephyrus G14'ü diğer tüm dizüstü bilgisayar modellerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de burası aslında. Cihazın arka kapağında yer alan AniMe Matrix LED aydınlatması, bu ürünün görünümünün kişiselleştirilebilmesine olanak veriyor. Peki bu nasıl oluyor?



Zephyrus G14'te yüklü olarak gelen Armoury Create uygulamasını açıyorsunuz ve bu uygulama üzerinden isterseniz kendi görsellerinizi, isterseniz de uygulama içerisinde yer alan çeşitli animasyonları kullanabiliyorsunuz. Zephyrus G14, bu haliyle oldukça renkli bir oyun makinesine dönüşüyor ve kendini farklı animasyonlarla ifade edebiliyorsunuz.

Bağlantı teknolojilerine de kısaca değinelim. Bluetooth 5.1 ile birlikte çevre birimleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilirken, Zephyrus G14'te Wi-Fi 6 desteği de var. Bu da özellikle oyuncular için önemli bir özellik. Bu sayede oyun oynarken en ufak bir gecikme olmadan, oyun keyfinizi sürdürebiliyorsunuz.



Şimdi de cihazın üzerindeki yuvalara göz atalım. Ürünün sağ kısmında cihazı şarj da edebilen 1 adet USB Type-C girişi ve iki adet USB yuvası bulunuyor. 3.2 sürümünde olan bu USB yuvaları sayesinde okuma yazma performansı da oldukça iyi. Cihazın sol kısmında da bir adet USB Type-C, 3.5 mm kulaklık yuvası, HDMI girişi ve güç girişi yer alıyor.

Fanlar ise cihazın etrafını sarmış durumda. Sağda, solda ve arka yüzdeki bu fanlar sayesinde etkili bir soğutma mümkün oluyor.

Cihazda bulunan güç tuşu, aynı zamanda parmak izi okuyucusu olarak kullanılabiliyor. Bu da şifre girmekle uğraşmadan hızlıca bilgisayarın açılması anlamına geliyor.



Klavyeye geldiğimizde ise arka aydınlatmalı tasarım dikkatimizi çekiyor. Diğer yandan klavyenin üzerinde özel bir tuş takımı da var. Ses açma/kapama, mikrofon butonu ile birlikte bir de ROG tuşu yer alıyor ve ASUS'un özel yazılımını bu tuşla hızlıca açabiliyoruz.



13 saatlik batarya ömrü ise ürünün öne çıkan bir başka özelliği... Ancak kullanım alışkanlığına bağlı olarak bu süre elbette değişiklik gösteriyor.

SONUÇ

Windows 10 işletim sistemi ile tamamen uyumlu çalışan ve bu sayede de oldukça hızlı bir yapıda olan Asus Zephyrus G14, her yönüyle oldukça iddialı bir ürün olmuş. Bu kadar güçlü olup da bu kadar kompakt ve hafif bir bilgisayar bugüne kadar yapılmış şey değil.

Bir noktanın altını tekrar çizmek istiyorum: Yüksek performans sadece gamer'lar için gerekli değil. Zephyrus G14; daha kompakt, taşınabilir ve güçlü donanımsal özellikleri ile birlikte grafik tasarımcı, fotoğrafçı ve içerik üreticileri gibi birçok farklı segmentte yer alan kullanıcı taleplerine de yanıt verebiliyor. Bu nedenle profesyonel olarak da yüksek performans alabilmek için bu ürün işinizi fazlasıyla görecek.









