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A.A.
Haber Giriş: 23.10.2020 - 07:41 | Son Güncelleme:

Astronotlar 196 gün sonra Dünya'ya geri döndüler

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Astronotlar 196 gün sonra Dünya'ya geri döndüler
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 196 gündür görev yapan 2 Rus kozmonot ve 1 NASA astronotu sabah saatlerinde dünyaya ayak bastı.

9 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner’in görev süreleri tamamlandı. Geçtiğimiz hafta Soyuz MS-17 ile Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov ile ABD'li kadın astronot Kate Rubins, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti. Nöbet değişiminin tamamlanmasından sonra istasyondan kapsülleriyle çıkış yapan astronotlar 196 gün sonra dünyaya ayak bastı. Kazakistan’ın Jezkazgan şehrindeki kırsal bölgeye iniş yapan astronotlar sağlık ekipleri tarafından hemen özel araçlara alındı. Astronotların oldukça mutlu olduğu görülürken, sağlık ekipleri ilk olarak astronotların kan basınç değerlerini ölçtü.

Başarıyla inişleri tamamlanan astronotların gün içerisinde Moskova’ya ulaşacakları ve burada bulunan bir merkezde rehabilitasyon dönemlerinin geçirileceği açıklandı.

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