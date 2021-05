Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids oyunculara sunuldu

Hikâye, Eivor'un uzun süredir kayıp olan kuzeni Barid tarafından İrlanda'ya çağrılmasıyla başlıyor. Tehlikeli bir yolculuğa çıkmak ve savaşan fraksiyonları birleştirmek için İrlanda'nın Yüksek Kralı Flann Sinna tarafından hızla görevlendirilirler. İlgi çekici ama tehlikeli olan Keltik İrlanda, üç vilayet ve Dublin şehri dahil olmak üzere keşfedilecek yepyeni bir bölgedir. Genişletmede ayrıca Devler Kaldırımı, Tara Tepesi, Black Pig’s Hendeği, Ben Bulben ve daha fazlası gibi ünlü tarihi simgeler de yer alıyor.

Ubisoft Bordeaux tarafından geliştirilen Wrath of the Druids, Assassin's Creed Valhalla'ya yeni özellikler ve içerikler getiriyor:

* Kaynakları toplamak için İrlanda krallarının kraliyet taleplerini yerine getirin.

* İrlanda’nın halka kalelerini fethederek sahiplenin, Dublin'in servetini büyütmek ve ticaret yollarına hükmetmek için ittifaklar kurun ve böylece burayı ticaretin ana merkezi haline getirin.



* Dublin'i gelişen bir şehir yapmak için denizaşırı ülkelerle ender bulunan kaynakları ve egzotik ödülleri takas edin.

* Yeni bir silah türünde ustalaşın: Sickle yani orak, çift elle kullanılabilen hızlı ve ölümcül bir kılıç.

* Viking Salute, Smoke Bomb Arrow, Irish Hound Summoning ve Sickle Combo gibi yeni yetenek ve becerileri kullanın.

* Druid’lerin, Drengr’ların, İrlandalı fraksiyonların ve yeni efsanevi yaratıkların gizemli bir kültü olan Danu’nun Çocukları dahil yeni güçlü düşmanlarla savaşın ve onları alt edin.



* Eivor’un yelkenlisi, atı, kuzgunu, dövmeleri, saçı ve yerleşim dekorasyonları için daha fazla kişiselleştirme seçeneği ile çeşitli yeni teçhizatlar ve silahları keşfedin.

Genişletmeyi oynamak, ana oyunun hikâyesini tamamlamış olmayı gerektirmez. Wrath of the Druids, oyuncular İngiltere'ye vardıklarında ve ilk hikâye bölümlerinden birini (Grantebridgescire veya Ledecestrescire) tamamladıktan sonra erişilebilir olacak. Wrath of the Druids’i oynamak için zorunlu bir güç seviyesi yok.



Assassin's Creed Valhalla; Xbox Series X|S, Xbox One konsolları, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC için Epic Games Store ve Ubisoft Store'un yanı sıra Stadia ve Amazon Luna’da. Wrath of the Druids genişletmesi bağımsız olarak alınabilir.