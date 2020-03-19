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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 19.03.2020 - 08:28,Son Güncelleme:/

Assasin’s Creed: Odyssey, 3 gün boyunca bedava oldu

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Assasin’s Creed: Odyssey, 3 gün boyunca bedava oldu
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Assasin’s Creed serisinin son halkası olan Assasin’s Creed: Odyssey, Ubisoft tarafından 3 gün süresince ücretsiz hale getirildi. 19 Mart'ta başlayan kampanya kapsamında 22 Mart'a kadar oyuncuların oyunu bedava indirme şansı bulunuyor. Sonrasında oyun tekrar ücretli hale gelecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan pek çok insan, evinde zaman geçirmenin yollarını ararken, oyun şirketleri de bunu fırsat bilip kullanıcılarına minik jestler yapmayı ihmal etmiyor. Epic Games'in bu hafta süresince 3 oyunu bedava yapmasının ardından Ubisoft da popüler oyunu Assasin’s Creed: Odyssey için özel bir kampanya yaptı; oyunu 19 Mart yani bugünden itibaren herkese bedava yaptı.

PC, PlayStation 4 veya Xbox One konsollarından herhangi birini kullanıyor olmanız yeterli. Ubisoft, her üç platform için de oyunu ücretsiz yapmış durumda. Ancak şu noktayı da hatırlatmak gerekiyor: Eğer PS4 ve PC kullanıyorsanız oyunu bedava indirebiliyorsunuz; Xbox One kullanıcısıysanız Live Gold üyeliğinizin bulunması gerekiyor; aksi halde oyunu kütüphanenize ekleyemiyorsunuz.

Diğer yandan Ubisoft'un resmi internet sitesine girerek de oyunu yüzde 67 indirimle edinebiliyorsunuz.

Assasin’s Creed: Odyssey'de iki karaktere yön veriyorsunuz: Alexios ve Kassandra. Olaylara bakış açıları birbirinden farklı olan bu iki karakter normalde kardeş. Ancak birbirleriyle yollarının ayrılmasını kısaca kaderlerini oyuncular belirliyor. Oyunda diyalog seçimlerine de yer veren Ubisoft ekibi kritik kararları sizin vermenizi istiyor.

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