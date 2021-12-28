ASR coin nedir?

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Socios, Chiliz tarafından desteklenen spor ve eğlence organizasyonları için blockchain tabanlı bir hayran etkileşimi ve ödül platformudur. ASR, belirteç programı Ethereum tabanlı Chiliz Zinciri ve esas olarak aşağıdaki yapıyı kullanılır:

Yönetim : ASR sahipleri, AS Roma tarafından yayınlanan çeşitli sözleşme bağlayıcı "taraftar kararı" anketlerinde akıllı sözleşme yoluyla oy kullanabilirler .

Ödüller : ASR sahipleri Socios'taki etkileşimlerden ödüller kazanabilir .

Staking : Gelecekte, ASR, Fungible Olmayan Token (NFT) ödülleri kazanmak için stake edilebilir .

ASR'nin toplam 10.000.000 token arzı vardır ve bunun 1.220.010'u başlangıçta bir Taraftar Token Teklifi yoluyla kulüp hayranlarına dağıtılmıştır . Kalan tokenler AS Roma tarafından tutuluyor ve topluluk faaliyetlerine ve Binance Launchpool'a katılarak ve doğrudan borsalardan satın alarak elde edilebilir.