ASR coin nedir?

Socios, Chiliz tarafından desteklenen spor ve eğlence organizasyonları için blockchain tabanlı bir hayran etkileşimi ve ödül platformudur. ASR, belirteç programı Ethereum tabanlı Chiliz Zinciri ve esas olarak aşağıdaki yapıyı kullanılır:
Yönetim : ASR sahipleri, AS Roma tarafından yayınlanan çeşitli sözleşme bağlayıcı "taraftar kararı" anketlerinde akıllı sözleşme yoluyla oy kullanabilirler .
Ödüller : ASR sahipleri Socios'taki etkileşimlerden ödüller kazanabilir .
Staking : Gelecekte, ASR, Fungible Olmayan Token (NFT) ödülleri kazanmak için stake edilebilir .
ASR'nin toplam 10.000.000 token arzı vardır ve bunun 1.220.010'u başlangıçta bir Taraftar Token Teklifi yoluyla kulüp hayranlarına dağıtılmıştır . Kalan tokenler AS Roma tarafından tutuluyor ve topluluk faaliyetlerine ve Binance Launchpool'a katılarak ve doğrudan borsalardan satın alarak elde edilebilir.