Ashe Counter (Ct) - Ashe Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Ashe Counter ile ya da ona karşı oynayacaksanız yeteneklerini zayıflıklarını ve rakiplerinin özelliklerini bilmeniz çok önemlidir. Yazımızda Ashe Counter ile ilgili pek çok bilgiyi bulabilirsiniz.

Ashe Counter

Ashe'nin tam ismi Ashe Ayaz Okçudur. Ashe Avarosan Kabilesine mensup buz doğan savaş anası olarak da bilinir. Ashe'nin kuzeyde oldukça kalabalık bir ordusu vardır ve Ashe bu orduyu komuta eder.

Ashe oldukça zeki, metanetli, idealist ve lider bir karakterdir. Silahı atalarının büyüleri ile yapılmış gerçek buzdan olan bir yaydır. Ashe'nin kabilesinin mitolojik kahramanı Avarosa'dır. Ashe kabile topraklarını yeniden ele geçirip Freljord'u birleştirmeyi düşünmektedir.

Ashe Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Kha'Zix

l Ezreal

l Jinx

l Draven

l Graves

l Sivir

Ashe Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Garen

l Kalista

l Kog'Maw

l Vayne

l Jinx

l Udyr

Ashe Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Buz Atışı: Ashe bu yeteneği ile rakiplerinin saldırılarını yavaşlatmaktadır. Bunun yanında düşmanlarına daha çok hasar da vermektedir. Ashe'nin yapmış olduğu kritik saldırılar bonus zarara sebep olmaz. Fakat düşmanların daha çok yavaşlamasına sebep olmaktadır.

Pürdikkat: Ashe her saldırısında daha çok odak oluşturmaktadır. Ashe en yüksek odağına ulaştığı zaman Pürdikkat yeteneğini ile tüm odağını kullanır. Bu şekilde bir süre saldırılarında daha hızlı olmaktadır. Bunun yanında bir süre Ashe'nin saldırıları bir ok yağmuruna da dönüşmektedir.

Yayılım Ateşi: Ashe verdiği zararı artırmak adına bir koni içerisinde bulunan 9 adet oku göndermektedir. Bunun dışında Frost Shot da uygulamaktadır.

Şahin Atışı: Ashe isterse Şahin Ruhunu haritada bulunan istediği yere gönderebilme özelliğine sahiptir. Bu şekilde buraları keşif etmiş olur.

Büyülü Kristal Ok: Ashe bu yeteneği ile buzdan oklar göndermektedir. Eğer bu oklar bir şampiyona çarparsa şampiyonun büyük zararlar almasına neden olmaktadır. Bunun yanında şampiyonun sersemlemesine sebep olur.

Ashe Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Ashe suikastçılar karşısında güçlü bir karakter değildir. Refleksinin iyi olduğunu düşündüğünüz karakterler ile Ashe'ye karşı oynayabilirsiniz.