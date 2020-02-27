ASELSAN'dan tanklara üçüncü göz

ASELSAN tarafından, personele güvenli gözetleme imkanı sağlayan Teleskopik Periskop Sistemi (TEPES) entegre edilen M60T tankları sahada başarıyla görev yapıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, M60T ana muharebe tanklarının tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Fırat-M60T Projesi kapsamında, 1 yıldan kısa sürede çok sayıda TEPES, bu tanklara entegre edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.

Entegre edildiği platformda personele güvenli gözetleme imkanı sağlayan TEPES'te, yükseltilebilir direk üzerine konumlandırılan stabilize TV/termal kamera sistemi yer alıyor.

TEPES, milli ve yerli kabiliyetlerle gerçekleştirilen en düşük kapalı boya sahip sistem olma özelliğine sahip bulunuyor. Sistemlerin entegrasyon ve kabul faaliyetleri, tankların konuşlu bulunduğu sınır bölgelerinde gerçekleştirildi. Kısa sürede yüksek adetli teslimat yapıldı ve sistem performansına yönelik yüksek müşteri memnuniyeti sağlandı. TEPES'li tanklar sahada görevlerini başarıyla icra ediyor.

Yüksek hassasiyetle hedef tespiti



Fırat-M60T Projesi kapsamında, tankların sütre gerisinde mevzide iken emniyetli şekilde gözetleme ve hedef tespiti yapmasına imkan sağlamak üzere TEPES tedarik edilmesi planlandı.

ASELSAN tarafından geliştirilen sistemle tankların muharebe etkinliği en üst düzeye getirildi. Görüş sistemleriyle tanklara, her türlü hava ve coğrafi şartlarda yüksek hassasiyette üstün hedef tespit ve gözetleme yeteneği kazandırıldı.

Sistemin entegre edildiği tanklar, görünmeden düşman unsurlarını tespit edebiliyor ve bu sayede muharebe ortamında operasyonel ve taktiksel anlamda büyük üstünlük sağlanıyor.

Sistem, tankların beka kabiliyetini artırıyor



TEPES'in sahip olduğu hareket tespiti, hedef takibi, sektörel tarama, diğer sistemlerle (Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve benzeri) entegreli çalışma, hedef koordinatlarının tespiti ve video/görüntü kaydı gibi yetenekleri tankların beka kabiliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

Teknik donanımıyla hassas şekilde termal ve TV görüntüsü alabilen sistem, 20 kilometreye kadar lazer mesafe ölçümü yapabiliyor.

Otomatik hedef takibi gerçekleştirebilen sistem, geniş gözetleme imkanı ile kara ve hava hedeflerinin gözetlenmesine ve tespitine olanak sağlıyor.

Yükseltilebilir direkle 2,5 metreye ulaşabilen sistem, opsiyonel olan hedef koordinatları tespiti gerçekleştirebiliyor.