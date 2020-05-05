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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 05.05.2020 - 10:22,Son Güncelleme:

ASELSAN'dan sağlıkta yeni iş birliği

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ASELSAN'dan sağlıkta yeni iş birliği
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ASELSAN ve Bıçakcılar, teknolojik üretim ve tıbbi cihaz alanındaki deneyimlerini, açık kalp ameliyatlarında kullanılan kalp akciğer makinesini geliştirmek için birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üst düzey mühendislik ve ileri teknoloji firması ASELSAN ile üretim ve ticarileştirme konusunda 60 yıldan uzun sürenin getirdiği bilgi birikimine sahip Türkiye'nin en büyük tıbbi cihaz üreticisi Bıçakcılar, ithalat-ihracat dengesini tersine çevirmek ve son teknoloji sağlık hizmetlerini yerelleşme ile ulaşılabilir hale getirmek yolunda iki önemli hedefe yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Projenin odak noktası olarak, kalp damar cerrahisinde hayat kurtarmada kritik rol oynayan ve ileri teknolojilerle tasarlanan kalp akciğer makinesi belirlendi. Her iki kuruluş, Ar-Ge ekipleri aracılığıyla iş birliğine başladı ve tasarım aşamasında ilerlerken cihazın sahip olacağı teknik detaylar tespit edildi. Yeni ürün öncelikli olarak yerli pazar odaklı olup, ileriki aşamada tüm dünyada satışa sunulması planlanıyor.

ASELSAN Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnanıyoruz ki bizim mühendislik konusundaki gücümüz ile Bıçakcılar’ın tıbbi cihaz alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığıyla ortaya çıkacak yeni ürünümüz insan hayatı için gerçek bir değer yaratacaktır." ifadesini kullandı.

Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar İcra Kurulu Başkanı Dr. Souheil El Hakim de "Kalp damar cerrahisi bizim uzmanlık alanlarımızdan biri ve uzmanlığımızı ASELSAN’ın kusursuz mühendislik donanımı ile birleştirmek, sadece ileri teknoloji bir cihazın üretilmesine değil, tıbbi cihaz pazarında kalp damar cerrahisinde erişilebilir çözümlere öncülük edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Kalp akciğer makinesi, açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğer görevini yerine getiren çok kritik bir cihaz olarak kullanılıyor.

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