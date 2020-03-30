ASELSAN ve TÜBİTAK'dan Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi

THz Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi, insan vücuduna gizlenmiş, patlayıcı düzenekleri, tabanca, tüfek, bıçak gibi silahlar ile uyuşturucu, tütün, sigara, et, alkol gibi kaçak eşyalar ve benzeri nesneleri, insan vücudundan yayılan doğal THz ışımalarını algılayarak tespit ediyor.



Sistemin, kişilerin güvenlik ve kaçakçılık tehdidi oluşturma riski bulunan hava alanları, metro istasyonları, otobüs terminalleri, tren garları, sınır kapıları, kritik tesisler, alışveriş merkezleri, devlet kurumları gibi güvenliğin ön planda olduğu noktalarda yaygın kullanım alanına sahip olması hedefleniyor.



