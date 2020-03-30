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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 30.03.2020 - 06:42,Son Güncelleme:/

ASELSAN ve TÜBİTAK'dan Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi

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ASELSAN ve TÜBİTAK'dan Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi
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ASELSAN ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında Terahertz (THz) Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi Projesi'ne ait sözleşme imzalandı.

THz Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi, insan vücuduna gizlenmiş, patlayıcı düzenekleri, tabanca, tüfek, bıçak gibi silahlar ile uyuşturucu, tütün, sigara, et, alkol gibi kaçak eşyalar ve benzeri nesneleri, insan vücudundan yayılan doğal THz ışımalarını algılayarak tespit ediyor.

ASELSAN ve TÜBİTAKdan Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi

Sistemin, kişilerin güvenlik ve kaçakçılık tehdidi oluşturma riski bulunan hava alanları, metro istasyonları, otobüs terminalleri, tren garları, sınır kapıları, kritik tesisler, alışveriş merkezleri, devlet kurumları gibi güvenliğin ön planda olduğu noktalarda yaygın kullanım alanına sahip olması hedefleniyor.

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