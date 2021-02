Artık küçük yatırımlarla işletmenizin çağrı merkezi olabilir!

Koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sadece toplumsal hayatta değil iş hayatında da köklü değişimler yarattı. Artık hemen her sektörde uzaktan çalışma sistemi var. Her lokasyon potansiyel bir ofise dönüşüyor. İşletmelerin dijital iş ortağı olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, sunduğu dijital çözümlerle işletmelerin istedikleri lokasyondan kesintisiz ve güvenli iletişim kurarak iş süreçlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirmelerini sağlıyor.



Vodafone Bulut Santral, iletişim altyapısı, yönetim ve bakım maliyetlerini ortadan kaldırıyor. Tüm telefon altyapısını tek bir merkezde topluyor ve yönetiyor. Bulut Santral sayesinde sabit ya da mobil telefonla bulut sistemine bağlanarak fiziksel santralin sağladığı tüm avantajlar ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan faydalanılabiliyor.



Mobil uygulama ile işletme çalışanları mekandan bağımsız şekilde şirket numaralarıyla arama yapmaya ve çağrı almaya devam edebiliyor. Ses kayıt özelliği ile gelen çağrılar müşteri memnuniyeti gereği kayıt altına alınabiliyor ve daha sonra geriye dönük olarak bu kayıtlar dinlenebiliyor. Mobil uygulama sayesinde sahada aktif çalışan mobil satış gruplarının günlük arama ve görüşmelerinin raporlanması sağlanıyor.



Bulut Santral Çözümü, çalışanların siber güvenliğini en üst seviyede koruyor. Bu çözüm, Bulut Santral dışında yapılan aramalarla ilgili bilgi ve kayıtlara, cihazdaki başka uygulama verilerine, fotoğraflara, medya dosyalarına ya da özel dokümanlara erişmiyor. Özel verileri kopyalamıyor.



Vodafone Bulut Santral çağrı merkezlerinin mükelleşmesine de olanak tanıyor. Vodafone Bulut Santral ile tüm sistemdeki departmanlara, şubelere, takımlara, çağrı merkezi kırılımlarına göre kullanıcılara gelen çağrı adetleri, çağrı karşılama oranları ve toplam değerler anlık olarak raporlanabiliyor. Harita görünümü ile tüm illerdeki çağrı durumu kolayca takip edilirken, gereken durumlarda anında müdahale edilebiliyor.



Meltem Bakiler Şahin: İşletmelere verimlilik ve tasarruf imkanı sunuyoruz



İşletmelerin her koşulda işini yapmaya devam edebilmesini sağlamak için ihtiyaçlarına uygun ve çevik çözümler sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:“Vodafone Business olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek tek çatıdan sunduğumuz çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyoruz. Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızda sürekli normlar değişiyor, alışkın olduğumuz birçok konu dönüşüyor, değişiyor. Artık toplantılarımızı dijital platformlar üzerinden yapıyoruz, üretimden pazarlamaya tüm iş süreçlerimizi uzaktan takip edebiliyoruz. Uzaktan çalışma, sağladığı faydalar sayesinde hibrit modele geçişle beraber hayatımızda kalmaya devam edecek. Hibrit çalışma ile ekibin bir kısmının mekandan bağımsız çalıştığı, bir kısmının sahada, hareket halinde olduğu bir düzenden söz ediyoruz. İşletmeler, sunduğumuz dijital çözümler sayesinde ekipleriyle istediği lokasyondan verimli ve güvenli bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor. Vodafone Bulut Santral Çözümümüz ile işletmelerimizin müşterilerden gelen çağrıları nerede olurlarsa olsunlar karşılayabilmelerini sağlıyoruz. Ek yatırım maliyeti gerektirmeyen bu çözümümüzle kayıp ve yanıtlanamayan çağrılar son bulurken, işletmeler müşterilerine tüm ekipleri ile kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor. Vodafone Bulut Santral çözümüyle işletmelerimizin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayarak verimlilik, müşteri memnuniyeti ve tasarruf hedeflerine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.”



Vodafone Bulut Santral Uygulaması ile neler yapabilirsiniz?



• Şirket sabit numarası ile cep telefonundan görüşme

• Çağrı kaydetme

• Otomatik cevaplama sistemi (IVR Hizmeti)

• Çağrı bekletme

• Arama yönlendirme

• Sabit hattan yönlendirme