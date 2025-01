Artık fiyat araştırmasını da YZ yapacak

Haberin Devamı

Eğer siz de telefon görüşmesi yapmayı sevmeyenlerdenseniz, Google'ın bu konuda bir yapay zekâ çözümü var.



Teknoloji devi, Perşembe günü Google Arama'nın test bölümü olan Search Labs'ta geliştirilen "Ask for me / Benim için sor" özelliğini duyurdu.

Özellik, yapay zekâyı kullanarak yerel işletmeleri sizin adınıza arıyor ve fiyat ile müsatlik durumlarını soruyor.



Özellik şimdilik manikür pedikürcüleri ve yerel oto servislerini yağ değişimi gibi standart araç bakım işleri için arayabiliyor, ancak daha fazla işletme türünün yakında geleceği de belirtiliyor.



Teknoloji endüstrisinin diğer büyük oyuncularının yaptığı gibi, Google da ajantik deneyimlere giderek daha çok eğiliyor.



"Ajantik" terimi, işleri sizin adınıza yapan yapay zekâ araçlarına veriliyor. Bilgi toplama amaçlı aramaları otomatik şekilde yapmak da bunun bir örneği.

Google, yakın geçmişte araştırma asistanı olarak kullanabileceğiniz bir Gemini aracını duyurmuştu. Bu araç web üzerinde sizin için veri topluyor.

Google'ın en yeni Gemini modeli, Samsung Galaxy ve Pixel telefonların son modellerinde yer alıyor ve bilgi toplama, takvim etkinlikleri yaratma ile mesaj gönderme gibi işleri yapabiliyor.



Eğer Search Labs'e üye olursanız, bu özelliği de deneyebilirsiniz. Tabii bu özelliklerin İngilizce dilinde ve ilk olarak ABD'de sunulduğunu hatırlamakta fayda var.

Tüm bu aşamaları geride bırakıp bir deneme çağrısı yapmak isterseniz, manikür salonu ya da oto servis konusunda bilgi istediğiniz belirtmeniz gerekiyor.

Sonrasında toplanan bilgiyi SMS mi, elektronik posta olarak mı almak istediğinizi söylüyorsunuz. Hepsi bu kadar.



Peki telefonun karşı tarafındakiler? İşte bu tamamen başka bir hikâye. Telefonu açan kişiye, çağrının Google YZ tarafından kullanıcı adına yapıldığına dair bir duyuru dinletiliyor.



Eğer karşı taraf telefonu kapatmazsa (ki genelde ilk tepki bunun bir çağrı merkezi araması olduğu düşüncesiyle telefonu kapatmak olur) YZ fiyat ve müsaitlik soruyor.



Karşı taraf bu bilgileri konuşma içerisinde verince, YZ bunları anlayıp, size iletiyor.

Mashable söz konusu özelliği denediğinde, Google'dan yerel bir manikür salonuna dair fiyat ve müsaitlik bilgisini 21 dakikada aldığını söylüyor.